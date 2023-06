In Diablo 4 il metodo più usato per rigenerare la vita del proprio personaggio consiste nel procurarsi pozioni di cura, le quali si possono anche potenziare. Se siete in questa guida alle pozioni probabilmente è proprio perché vi siete accorti di non riuscire a sopravvivere a lungo, e che le pozioni curano troppa poca vita rispetto a quanto ne avreste veramente bisogno.

Infatti, mentre livellate su Diablo 4 e vi avventurate tra i tanti dungeon, tra uno scontro con un boss e l’altro, noterete come avrete sempre più bisogno di potenziare le pozioni di cura. Niente paura, perché abbiamo creato questa guida rapida proprio per venire incontro alle vostre esigenze mentre vi approcciate a Diablo 4, il nuovo e tanto atteso titolo di Activision-Blizzard.

Come e dove potenziare le pozioni di cura in Diablo 4

All’inizio di una partita a Diablo 4 si parte sempre con 4 pozioni di cura. Questo però potrebbe non bastare alla vostra necessità di cura, sia in termini di quantità di vita rigenerata, sia in termini di casualità: le pozioni hanno probabilità variabili di apparire tra i materiali raccoglibili dai cadaveri nemici. Per fortuna, Diablo 4 permette di rinforzare e potenziare le pozioni di cura così da resistere più a lungo ai colpi dei boss e agli interminabili dungeon di gioco. È possibile potenziare le pozioni più o meno una volta ogni 10 livelli, così da passare da effetti deboli a rigenerazioni della salute sempre più efficaci. Ogni potenziamento è permanente e non sarà necessario ripeterlo ogni volta. Ma dove e come è possibile potenziare le pozioni?

Una volta raggiunto il livello 10, avrete come obiettivo della missione principale la ricerca di un Alchimista. Per cercare un Alchimista sulla mappa è sufficiente notare un’icona a forma di mortaio e pestello. Ogni volta che visiterete l’Alchimista dopo aver superato 10 livelli, questi vi renderà disponibile una missione che vi permetterà di potenziare le pozioni. Ogni volta saranno richieste delle risorse per aggiornare la potenza della pozione di cura. Dall’Alchimista potrete anche sbloccare la produzione di Elisir (guida presto in arrivo), potenziamenti che possono donare al personaggio particolari resistenze o bonus per circa 30 minuti.

Effetti e materiali delle pozioni di cura

Livello 1 – 18 punti istantanei e il 35% della vita.

Materiali: Nessuno.

– 18 punti istantanei e il 35% della vita. Materiali: Nessuno. Livello 10 – 48 punti istantanei e il 35% della vita.

Materiali: 8 Trivite, 250 oro.

– 48 punti istantanei e il 35% della vita. Materiali: 8 Trivite, 250 oro. Livello 20 – 80 punti istantanei e il 35% della vita.

Materiali: 15 Trivite, 5 Bacche Pizzicanti e 400 oro.

– 80 punti istantanei e il 35% della vita. Materiali: 15 Trivite, 5 Bacche Pizzicanti e 400 oro. Livello 30 – 141 punti istantanei e il 35% della vita.

Materiali: 20 Trivite, 10 Bacche Pizzicanti, 5 Ossa di Bestia Sbriciolate, 470 oro.

– 141 punti istantanei e il 35% della vita. Materiali: 20 Trivite, 10 Bacche Pizzicanti, 5 Ossa di Bestia Sbriciolate, 470 oro. Livello 45 – 255 punti istantanei e il 35% della vita.

Materiali: 20 Trivite, 12 Muschio Ululante, 5 Cuori di Demone, 900 oro.

– 255 punti istantanei e il 35% della vita. Materiali: 20 Trivite, 12 Muschio Ululante, 5 Cuori di Demone, 900 oro. Livello 60 – 378 punti istantanei e il 35% della vita.

Materiali: 27 Trivite, 15 Damarossa , 5 Linguapallida, 1700 oro.

– 378 punti istantanei e il 35% della vita. Materiali: 27 Trivite, 15 Damarossa , 5 Linguapallida, 1700 oro. Livello 70 – 559 punti istantanei e il 35% della vita.

Materiali: 36 Morboscuro, 18 Straziavita, 5 Polvere Tombale, 5 Soffio d’Angelo, 2500 oro.

– 559 punti istantanei e il 35% della vita. Materiali: 36 Morboscuro, 18 Straziavita, 5 Polvere Tombale, 5 Soffio d’Angelo, 2500 oro. Livello 80 – 827 punti istantanei e il 35% della vita.

Materiali: 10 Soffio d’Angelo, 27 Damarossa, 27 Bacche Pizzicanti, 27 Morboscuro, 27 Straziavita, 27 Muschio Ululante, 5 Rose Diaboliche, 5000 oro.

– 827 punti istantanei e il 35% della vita. Materiali: 10 Soffio d’Angelo, 27 Damarossa, 27 Bacche Pizzicanti, 27 Morboscuro, 27 Straziavita, 27 Muschio Ululante, 5 Rose Diaboliche, 5000 oro. Livello 90 – 1274 punti istantanei e il 35% della vita.

Materiali: 36 Morboscuro, 36 Muschio Ululante, 20 Cuori di Demone, 20 Polvere Tombale, 20 Soffio d’Angelo, 10 Rose Diaboliche, 10 Anime Dimenticate, 12500 oro.

Dove trovare i materiali per potenziare le pozioni?

DOVE TROVARE LA TRIVITE

Basta cercare tra le piante e le erbe in giro nella natura.

DOVE TROVARE LE BACCHE PIZZICANTI

Basta cercare tra le piante e le erbe in giro nella natura.

DOVE TROVARE LE OSSA DI BESTIA SBRICIOLATE

Si ottengono ammazzando animali, bestie e creature mannare. La zona di mappa migliore per procurarsi le ossa di bestia sbriciolate sono nella regione di Scosglen, a nord-ovest di Kyovoshad. Qui potete trovare una marea di creature e animali selvatici.

DOVE TROVARE IL MUSCHIO ULULANTE

Come la maggior parte delle erbe, questa si trova nella natura. Tuttavia, è più frequente trovare Muschio Ululante nella regione di Scosglen.

DOVE TROVARE I CUORI DI DEMONE

I Cuori di Demone sono davvero rari in quanto possono essere trovati solo in pochi nemici specifici. Dopo aver ammazzato uno di questi, si può attendere il suo respawn per continuare ad ammazzarlo e in questo modo farmare Cuori di Demone. Il modo più veloce per far respawnare il nemico in questione è abbandonare il gioco e rientrare dal menu del giocatore. Di seguito vi elenchiamo 3 nemici:

Il Duca delle Ombre Almunn nell’estremo ovest.

nell’estremo ovest. l’ Abe-Mari vicino la Searing Expanse del Kehjistan

vicino la del Kehjistan Faraya Tehi nel sud della Strada verso Alcanarus, nella regione del Kehjistan. Faraya addirittura vi darà ben 5 Cuori di Demone.

DOVE TROVARE LA DAMAROSSA

La Damarossa è una pianta come la Trivite, o meglio un fungo, ma a differenza degli altri materiali vegetali finora elencati cresce unicamente nella regione delle Steppe Aride. Si può anche trasformare la Damarossa in una Trivite attraverso l’Alchimista.

DOVE TROVARE LA LINGUAPALLIDA

La Linguapallida è possibile trovarla negli umani malvagi e predoni che si trovano fuori le città e attaccano il giocatore a vista. Il miglior modo per farmare questa risorsa è andare proprio in posti in cui esistono un sacco di nemici umani.

DOVE TROVARE IL MORBOSCURO

Questa particolare erba si trova soprattutto nell’Hawezar.

DOVE TROVARE LA STRAZIAVITA

Si tratta di un’erba nativa del Kehjistan, ma è anche ottenibile dall’Alchimista combinando la Trivite con il ferro.

DOVE TROVARE LA POLVERE TOMBALE

La Polvere Tombale è ottenibile dai corpi dei nemici non-morti come per esempio i Ghoul. Vi consigliamo di farmare questa risorsa in zone come le Steppe Aride.

DOVE TROVARE IL SOFFIO D’ANGELO

Si tratta di un’erba molto rara che può apparire letteralmente ovunque. Buona fortuna.

DOVE TROVARE LE ROSE DIABOLICHE

Questa erba è davvero rara in quanto è ottenibile solo dalle piante tagliate durante gli eventi della Marea Infernale. Questi eventi possono essere sbloccati solo dopo aver raggiunto il Livello Mondo 3, dopo la campagna principale.

DOVE TROVARE LE ANIME DIMENTICATE

Anche le Anime Dimenticate si trovano principalmente nei depositi di risorse durante le Maree Infernali che appariranno sulla mappa con il Livello Mondo 3, quindi anche questo materiale è ottenibile esclusivamente dopo aver superato la campagna principale. Qualcuna può essere trovata anche tra i forzieri della Marea Infernale e tra i mini-boss con un po’ di fortuna.