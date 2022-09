Diablo 4 arriverà nel corso del 2023, ma chiaramente prima Blizzard dovrà far testare il nuovo gioco ad alcuni utenti. Al momento le speranze di una beta pubblica entro la fine di quest’anno sono praticamente pari a zero, ma ad alcuni fortunati utenti sarà data la possibilità di testare parte del gioco.

Come riportato su Reddit, infatti, diversi giocatori iscritti a Battle.net stanno ricevendo vari inviti per testare l’end game di Diablo 4. La beta, ovviamente chiusa, mette a disposizione alcuni dungeon e una delle feature inedite, ovvero l’Helltide. “Abbiamo deciso di concentrare la beta di Diablo 4 sui contenuti end game per diverse ragioni”, le parole degli sviluppatori dichiarate prima del lancio degli inviti. Il motivo principale riguarda ovviamente la possibilità degli spoiler. “Non vogliamo anticipare nulla sulla storia di Lilith e del suo ritorno al Santuario”. Un punto di vista condivisibile: Blizzard ha intenzione di mantenere il riserbo totale sulla storia, per evitare spoiler anche a coloro che non sono stati invitati al test.

Al momento la beta di Diablo 4 è disponibile su PC, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Anche se si tratta di una versione chiusa, Blizzard ha garantito il cross-play e il cross-progress (ovvero il trasferimento dei progressi) per tutte le piattaforme supportate. Per poter essere selezionati, i giocatori dovranno aver giocato un considerevole quantitativo di ore su Diablo 2: Resurrected, Diablo 3 e Diablo Immortal.

Diablo 4 sarà disponibile, come accennato in apertura della notizia, a partire dal 2023. Al momento Blizzard non ha ancora comunicato una data di uscita, ma poco prima della release il team di sviluppo e publisher di Irvine organizzerà un test pubblico. I dettagli in merito devono essere ancora annunciati, ma è ovviamente troppo presto prima che lo sviluppatore ed editore si esprima in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.