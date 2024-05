Diablo 4: la Stagione 4 promette grandi cose, ecco quando esce

La stagione 4 di Diablo IV, intitolata "Bottino Rinnovato", promette un'esperienza di gioco rinnovata, con l'introduzione di sistemi di Tempra e Rifinitura per il miglioramento delle armi e un'avventura rinnovata contro le forze demoniache con il ritorno della Marea infernale. Dal 14 maggio alle 19:00, i giocatori avranno la possibilità di esplorare nuove dinamiche di gioco e affrontare sfide inedite nel mondo di Sanctuarium.

Una delle innovazioni più significative della Stagione 4 riguarda il sistema di ottenimento e potenziamento degli oggetti. Adesso, trovare l'equipaggiamento giusto diventerà un'esperienza più intuitiva e gratificante, grazie alla riduzione del numero di affissi e all'introduzione dei sistemi di Tempra e Rifinitura. Questi permettono ai giocatori di potenziare i propri oggetti, sintetizzando una strategia più profonda nella gestione dell'equipaggiando.

La Marea infernale, un evento che sfida i giocatori ad affrontare orde di demoni in cambio di preziose ricompense, è stata completamente rinnovata. Non più confinata ai livelli di mondo superiori, ora inizia fin dai primi stati del gioco, scalando in difficoltà e offrendo nuove dinamiche, come i livelli di minaccia e il Marchio Infernale, che promette confronti con nemici di livello sempre più alto.

Nell'ambito di questa stagione, i giocatori potranno anche unirsi alla lotta al fianco dei Lupi di Ferro (sì, sono quelli di Diablo 2), una compagnia di mercenari con l'obiettivo di sradicare la minaccia demoniaca. Questa collaborazione offrirà missioni e ricompense esclusive, approfondendo ulteriormente il lore del gioco e fornendo nuovi incentivi per l'esplorazione del vasto mondo di Sanctuarium.

Per quanto riguarda le ricompense, la Stagione 4 introduce il Percorso Stagionale e il Pass Battaglia. Avanzando nel Percorso, i giocatori sbloccheranno premi unici, tra cui aspetti leggendari e risorse per la miglioramento dell'equipaggiamento. Il Pass Battaglia, disponibile sia in versione base che premium, riserva set di armature esclusivi, cavalcature tematiche e altri oggetti cosmetici per distinguersi sul campo di battaglia.

Una delle aggiunte più interessanti è la Fossa dell'Artefice, una nuova sfida di fine gioco che metterà a dura prova i giocatori più esperti. In questo luogo oscuro, i giocatori dovranno affrontare orde di nemici e boss formidabili per ottenere materiali rari necessari per la creazione e il potenziamento delle armi.

La Stagione 4 vede anche il ritorno di Andariel, la Signora dell'Angoscia, come uno degli avversari principali da affrontare. Giocatori coraggiosi che riusciranno a evocarla e sconfiggerla otterranno ricompense di grande valore, consolidando ulteriormente il proprio arsenale e la propria fama in Sanctuarium.

L'aggiornamento introduce anche cambiamenti per quanto riguarda la personalizzazione degli oggetti e la loro efficacia. Il Codex del Potere, per esempio, raccoglierà gli aspetti degli oggetti leggendari estratti, consentendo ai giocatori di sfruttarli all'infinito e ottimizzare le proprie strategie di combattimento.