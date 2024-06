Diablo 4: novità importanti per l'endgame nella Stagione 5

Blizzard ha annunciato importanti novità per la Stagione 5 di Diablo 4, che verrà testata tramite il Reame Publico di Prova (PTR) dal 25 giugno fino a luglio. Una delle aggiunte più interessanti è quella delle Orde Infernali, un nuovo tipo di sfida nell'endgame dedicato a mettere alla prova i giocatori con intense ondate di nemici da combattere.

Il funzionamento delle Orde Infernali consiste nel fronteggiare orde di nemici in round da 90 secondi, con la difficoltà che incrementa progressivamente. Tra un'onda e l'altra, i giocatori potranno scegliere uno dei tre modificatori casuali che influenzano l'andamento della partita. Coloro che sopravvivono fino alla fine, si troveranno a combattere uno dei cinque boss finali, appartenenti al Concilio di Travicanl, originariamente presenti in Diablo 2. La sconfitta di un boss renderà gli altri rimasti più forti, intensificando così lo scontro fino all'ultimo.

Partecipare alle Orde Infernali permette di guadagnare Etere Ardente, una nuova risorsa spendibile in equipaggiamento, materiali e oggetti con affissi di alto livello. Per accedere a questa modalità, i giocatori devono possedere la Bussola Infernale, un oggetto che si ottiene come ricompensa dopo aver sconfitto i boss dell'endgame. La bussola può essere ulteriormente potenziata salendo di livello, consentendo accesso a difficoltà superiori delle Orde Infernali, aumentando di conseguenza la qualità delle ricompense.

La qualità della vita dei giocatori sarà migliorata grazie a diverse ottimizzazioni previste per i boss endgame, che saranno più semplici da affrontare consecutivamente senza necessità di resettare il dungeon. Altre migliorie includono l'accesso più facile al bottino e aggiustamenti che permetteranno a varie classi di utilizzare più tipi di armi. I server PTR per questi test saranno aperti il 25 giugno, mentre il lancio ufficiale della Stagione 5 è previsto per l'inizio di agosto e terminerà l'8 ottobre con il debutto dell'espansione Vessel of Hatred.