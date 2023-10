Diablo IV finalmente in offerta! Edizioni Xbox scontate del 25%

Se siete alla ricerca di un titolo a dir poco "monumentale" da acquistare a giocare (e rigiocare) sulla vostra console, allora vi suggeriamo davvero di non perdervi quest'offerta che Amazon sta dedicando al bellissimo e premiato Diablo IV! Un titolo che noi stessi abbiamo giudicato imperdibile in fase di recensione (se non l'avete letta, potete recuperarla qui), e che oggi è finalmente in sconto su Amazon in edizione Xbox!

Parliamo di un'occasione davvero imperdibile, specie perché proprio Diablo IV, che si sperava potesse essere in sconto almeno nel corso della recente Festa delle offerte Prime, è venduto a prezzo pieno sin dal suo lancio, ed è la prima volta che Amazon si spende in offerte dedicate a questo ottimo titolo Blizzard, qui disponibile con uno sconto del 25% sia in edizione Standard, che per quanto riguarda la Deluxe e la Ultimate Edition!

Diablo IV, chi dovrebbe acquistarlo?

Diablo IV è un titolo che è stato protagonista di un'attesa a dir poco spasmodica da parte dei videogiocatori di tutto il mondo, complice un nome che, anche al netto di qualche passo falso, riecheggia nel tempo come uno dei capisaldi della storia del gaming. In tal senso, è ovvio che i moltissimi fan del gioco potrebbero averlo già acquistato al lancio e, in tal senso, l'offerta è certamente rivolta a chi, magari per un motivo o per un altro, non ha ancora avuto modo di mettere mano a questo splendido dungeon crawler targato Blizzard.

Ciò detto, Diablo IV è certamente un titolo che ci sentiremmo di consigliare agli appassionati delle classiche esperienze ruolistiche, che non temono titoli lunghi e che richiedono una grande rigiocabilità, trattandosi di un gioco che richiede, anzi quasi pretende, numerose run prima di potersi davvero "esaurire". Al netto di questo, Diablo IV è anche una splendida esperienza da intraprendere in compagnia di qualche amico, trattandosi di un titolo in cui è piacevolissimo perdersi da soli, ma è davvero fantastico gironzolare insieme ad un piccolo party di avventurieri.

Se non si considerano i siti di vendita di chiavi digitali, o comunque specificatamente il mercato PC, Diablo IV è un titolo che, per quanto riguarda le sue edizioni console, è stato raramente in sconto, complice anche l'assenza di edizioni fisiche che non siano la standard, che hanno reso il prezzo del gioco molto solido, anche a mesi dalla sua uscita. L'edizione standard per Xbox in versione digitale, ad esempio, è in sconto su Amazon per la prima volta in assoluto a partire da oggi, il che è già indicativo di quanto questa offerta sia apprezzabile. Ora, giacché Amazon sta scontando tutte le versioni del gioco (lo ribadiamo: solo e soltanto in edizione Xbox), diremmo che questa è certamente una bella occasione per recuperare il capolavoro Blizzard con un minimo di sconto.

Longevo, appassionante e ricchissimo di missioni da svolgere e nemici di annichilire, Diablo IV è un titolo a dir poco epocale! Imperdibile per qualsiasi fan dei dungeon crowler vecchia scuola, oltre che del gaming cooperativo (e non) e, per questo, vi suggeriamo di approfittare di questa serie di sconti, consultando subito prima che esse terminino, o che le diverse edizioni vadano esaurite.

