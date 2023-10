2TB di spazio cloud a meno di 22€ grazie al mese della Cyber Awareness

Se vi trovate a navigare in un mare di dati, documenti, foto e video, soprattutto in movimento, hard disk, chiavette USB e i migliori SSD potrebbero non è sufficiente. Per questo motivo, se non lo avete già fatto, vi suggeriamo di prendere in considerazione l'archiviazione dei vostri file su un servizio cloud, e vi consigliamo di farlo con Internxt, soprattutto se siete alla ricerca di una soluzione conveniente per avere a disposizione una grande quantità di spazio.

I prezzi attuali proposti da questo provider vi consentiranno infatti di ottenere ben 2TB di spazio su cloud per soli 21,58€ all'anno, usufruendo di uno dei migliori servizi di cloud storage disponibili sul mercato, sia per utenti privati che per aziende. Con 2TB di spazio a vostra disposizione, potrete evitare l'acquisto di nuovi supporti di archiviazione esterni, evitando di spendere 100 se non più euro.

Internxt, chi dovrebbe abbonarsi?

Internxt si rivolge a coloro che aspirano ad aumentare in maniera significativa la memoria per i propri file senza ricorrere a spese importanti per dispositivi di memorizzazione fisici, garantendo al contempo la possibilità di accedere ai propri dati ovunque e in qualunque momento, a patto di avere una connessione internet.

Questo servizio cloud è ideale anche per chi desidera proteggere i propri file con un livello di sicurezza superiore. Infatti, mentre dispositivi fisici come chiavette USB e hard disk sono suscettibili a smarrimenti o guasti, Internxt, come provider di punta nel settore, assicura la massima sicurezza informatica attualmente disponibile per i vostri dati.

Inoltre, il prezzo proposto per i 2TB inclusi nell'offerta è estremamente vantaggioso. Per fare un confronto, il piano da 200GB, che offre una capacità 10 volte inferiore, ha un costo di 8,38€. Sfruttare questa opportunità si rivela, quindi, una decisione saggia, soprattutto considerando che l'offerta riguarda il piano più capiente di Internxt. Non è garantito che in futuro verrà proposta nuovamente un'offerta simile, con la possibilità che il provider decida di scontare un pacchetto di dimensioni inferiori, che potrebbe non consentirvi di eliminare definitivamente tutti i vostri supporti fisici.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare da un momento all'altro.

