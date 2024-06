Digital Foundry è rimasto impressionato positivamente dal FSR 3 su console

Una recente analisi di Digital Foundry ha messo in luce come la tecnologia FSR 3, con la sua capacità di generare fotogrammi extra, abbia migliorato significativamente le prestazioni di Immortals of Aveum.

Grazie all'utilizzo della tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD, il gioco raggiunge ora i 120 fps su PlatStation 5 e Xbox Series X, mantenendo la stessa qualità visiva della sua versione pre aggiornamento.

Nonostante un lieve aumento della latenza, impercettibile per i giocatori finali ma evidente se si usano degli strumenti di misurazione specifici, la fluidità migliorata contribuisce notevolmente all'esperienza di gioco finale, soprattutto con quegli schermi che supportano il VRR a 120 Hz.

Unreal Engine 5, il motore alla base di Immortals of Aveum, ha inizialmente mostrato alcune difficoltà nella gestione del frame rate su PS5 e Xbox Series X|S, con prestazioni che raramente mantenevano una stabilità a 60 fps, ma pare che adesso, fra una maggiore conoscenza del motore da parte degli sviluppatori e l'implementazione della nuova tecnoloogia di AMD, la situazione stia cambiando.

La nuova tecnologia utilizzata sembra quindi promettere grandi miglioramenti rispettando pienamente le qualità grafiche del gioco. Questo potrebbe essere un segnale che la Frame Generation sarà un elemento sempre più importante nel futuro dello sviluppo videoludico, specialmente per provare ad appianare il divario fra le console e i PC da gaming più performanti.

Ciò nonostante, Digital Foundry suggerisce che, almeno per il momento, l'applicazione di questa tecnologia potrebbe essere più efficace in giochi con ritmi meno serrati rispetto a uno sparatutto dinamico come quello proposto da Ascendant Studios.

Nonostante queste considerazioni, Immortals of Aveum rimane un titolo che ha fato parecchio discutere. L'utenza, e la critica, al netto delle sue qualità, lo hanno accolto tiepidamente, così come la finestra di lancio scelta non è stata delle più fortunate, portando il titolo a fallire in termini di vendite e a decretare la chiusura della software house che lo ha realizzato.