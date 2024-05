Immortals of Aveum, su console AMD FSR 3 fa miracoli

La tecnologia AMD FSR 3 Frame Generation ha mostrato prestazioni impressionanti nel gioco Immortals of Aveum su Xbox Series X, secondo quanto riportato da Digital Foundry. Durante il loro programma settimanale DF Direct Weekly, è stato evidenziato un aumento del 72% nelle performance del gioco quando questa tecnologia è attiva (su PS5 bisogna limare ancora qualcosina).

Prima dell'applicazione di FSR 3, il frame-rate nel gioco oscillava tra 40 e 60 fps in certe aree. Con l'introduzione di questa nuova tecnologia, queste stesse aree ora beneficiano di una fluidità di gioco notevolmente migliorata, con frame-rate che superano i 100 fps. La stabilizzazione e il miglioramento della fluidità del gameplay sono quindi sostanziali.

Tuttavia, nonostante i miglioramenti significativi in termini di performance, la qualità visiva del gioco risente dell'uso di FSR 3. Secondo quanto riscontrato, compaiono difetti visivi come artefatti e una perdita di dettaglio che non possono essere ignorati.

Immortals of Aveum emerge così come il primo gioco su console a integrare la tecnologia FSR 3 di AMD, lanciata con un aggiornamento recente. Mentre l'incremento di prestazioni è indubbio e promettente, la tecnologia necessita ancora di alcuni affinamenti per ottimizzare la qualità dell'immagine senza sacrificare i dettagli grafici.

L'integrazione di AMD FSR 3 su Xbox Series X apre la porta a possibilità intriganti per il futuro dei giochi su console, promettendo miglioramenti dell'efficienza e della fluidità del gameplay. Resta però chiaro che ulteriori miglioramenti sono necessari per bilanciare efficacemente performance e fedeltà visiva.