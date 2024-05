Immortals Of Aveum da inizio all'er del FS3 su console

Immortals of Aveum è stato tra i primi giochi a implementare l'AMD FSR3 (FidelityFX Super Resolution 3) su PC, una tecnologia che offre un algoritmo di upscaling aggiornato e introduce la generazione opzionale di frame.

Questo sparatutto in prima persona è stato lanciato nell'agosto 2023 su tutte le principali piattaforme, ma inizialmente supportava solo la tecnologia FSR2 sui PC.

Circa un mese dopo, è arrivato l'aggiornamento a FSR3, che ha portato con sé miglioramenti significativi anche se il gioco già utilizzava la generazione di frame tramite NVIDIA DLSS.

La grande novità, però, è che per la prima volta un gioco per console supporterà ufficialmente la generazione di frame. Le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S di "Immortals of Aveum" sono state, difatti, già aggiornate per supportare la tecnologia FSR3 con generazione di frame, segnando un importante passo avanti per la tecnologia di rendering su console.

FSR3 combina la tecnologia di upscaling temporale a super risoluzione con la generazione di frame, permettendo di ottenere framerate più fluidi nei giochi supportati.

Utilizzando il flusso ottico e i dati di movimento temporali del gioco, FSR3 è in grado di generare frame aggiuntivi di alta qualità, migliorando così l'esperienza di gioco. Su PC, FSR3 è stato ulteriormente migliorato per aumentare sia la qualità visiva che le prestazioni dell'upscaling temporale.

L'implementazione di questa tecnologia su console è stata resa possibile grazie ai progressi di AMD con le architetture RDNA e alla natura open-source della tecnologia di upscaling.

Questo aggiornamento non solo migliora le prestazioni di "Immortals of Aveum", ma apre le porte a un'espansione futura della generazione di frame sui giochi per console.

Per chi volesse saperne di più in merito all'aggiornamento del 24 maggio per "Immortals of Aveum", ecco di seguito la lista delle nuove caratteristiche e miglioramenti:

Supporto HDR su tutte le piattaforme.

Implementazione di AMD FSR 3 con generazione di frame su tutte le piattaforme.

Supporto per display VRR (Variable Refresh Rate).

Miglioramenti a FSR 3 su PC.

Nuovi obiettivi endgame e una nuova battaglia con boss nell'aggiornamento "The Echollector".

Introduzione della modalità "Nuovo Gioco+".

Sfide più difficili con la nuova modalità di difficoltà "Grand Magnus".

Correzioni chiave per DLSS.

Miglioramenti alle impostazioni del mouse, come la sensibilità.

Regolazioni della luminosità della console e aggiunta di uno slider per la correzione del gamma.

Numerosi altri miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti del gioco.

In conclusione, l'arrivo di AMD FSR3 con generazione di frame su console rappresenta un significativo progresso tecnologico che migliorerà la qualità visiva e le prestazioni dei giochi, aprendo la strada a ulteriori innovazioni nel mondo del gaming.