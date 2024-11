Dinasty Warriors: Origins | Intervista a Tomohiko Sho

Tomohiko Sho

Innanzitutto, chiamami pure Tomohiko e sono io a ringraziarti per il tuo tempo. Sono a conoscenza delle numerose leggende sul mio ingresso in Omega Force (ride), ma come ogni storia che viene narrata, ha un fondo di verità. La ragione per cui ho deciso di entrare in Koei (originariamente era solo Koei n.d.r.) è la mia passione per la serie di giochi: Romance of the Three Kingdoms. Quando sono riuscito a entrare, Koei stava valutando di usare quell'universo per realizzare un picchiaduro (il primo Dinasty Warriors per PlayStation del 1997 n.d.r.) e decise di creare un team di sviluppo di sole 5 persone per realizzarlo, nel quale venni incluso come Game Designer... fu un segno del destino. Dopo quella esperienza lavorai a Destrega, prima di ritornare sulla serie Dinasty Warriors fino al sesto capitolo. Al termine dei lavori sul sesto capitolo, presi una pausa per sperimentare con altre produzioni e, sempre nei panni di Game Designer, iniziai a collaborare con altre software house per titoli quali Dragon Quest: Heroes, Dragon Quest: Builders 2 e fare da consulente per le varie sperimentazioni fatte da Omega Force con altre IP famose. Dopo dieci anni, ho deciso di ritornare su Dinasty Warriors, questa volta come Producer, per celebrare i miei trent'anni assieme a Koei Tecmo con una produzione che rappresenti esattamente quello che questa serie significa per me.