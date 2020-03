Dirt Rally 2.0, nasce la World RX Esports Invitational Championship

Motorsport Games, una delle compagnie che si occupa dello sviluppo e dell’integrazione dei racing games all’interno del mondo dell’eSports, ha comunicato di aver stretto una partnership con Codemasters e FIA per la creazione di un nuovo campionato di Dirt Rally 2.0, il World RX Esports Invitational Championship. Questa serie di competizioni si svolgeranno durante alcune date selezionate dalla FIA, appena l’emergenza da Coronavirus sarà terminata.

Il tutto prenderà il via Domenica 19 Aprile su Dirt Rally 2.0 con la Barcelona World RX. All’interno della competizione parteciperanno numerosi piloti ufficiali del World RX insieme ai tantissimi fan, che potranno prendere un posto all’interno della competizione partecipando alle qualificazioni di Sabato 28 marzo. I migliori piloti che completeranno la gara di 6 giri attorno al circuito di Barcelona-Catalunya nel minor tempo, saranno invitati a prendere parte all’evento in streaming.

Per partecipare, i giocatori PC su Steam devono andare sulla sezione “My teams” di DiRT Rally 2.0 sabato 28 marzo dalle 11 (CET), e selezionare l’evento speciale della FIA World Rallycross dalla schermata Eventi. “Speriamo, offrendo ai fan di tutto il mondo la possibilità di impegnarsi con World RX Esports attraverso un campionato alternativo, di fornire un piccolo livello di divertimento in questi tempi difficili.” ha commentato Paul Bellamy, Vice presidente di Motorsports.

“Questa partnership con la FIA World Rallycross Championship è un’ulteriore prova dell’impegno dei Motorsport Games nei confronti dei detentori dei diritti nell’aiutarli ad interagire con i propri fan in questo momento molto difficile. È anche una continuazione del nostro eccellente rapporto con Codemasters, che ci ha già visto gestire e trasmettere il DiRT World Series all’inizio di quest’anno. Combinando la nostra migliore tecnologia di eSport e l’esperienza nella gestione delle competizioni con i veri piloti del World RX ed il talento dei commentatori, sarà creato uno spettacolo elettrizzante per i fan. Il fatto che anche i piloti online siano in grado di prenderne parte, nella corsa contro i loro eroi, porterà il coinvolgimento ad un livello altissimo. Sarà un grande spettacolo.” commenta Dmitry Kozko, CEO di Motorsports.

