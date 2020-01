Disintegration: ecco quando inizierà la beta del nuovo titolo del co-creatore di Halo

Disintegration, il nuovo gioco di combattimento tattico su delle hoverbike diretto da uno dei co-creatori della storica saga di Halo, arriverà presto nelle sue prime fasi di beta testing. Considerando l’approccio unico e particolare che proporrà il gioco per un titolo in prima persona, dando ai giocatori piccole squadre da comandare in battaglia, l’arrivo di due beta, una chiusa e una aperta, faranno molto comodo ai giocatori per capire se il titolo saprà deliziarli.

La prima fase di beta sarà a porte chiuse e prenderà due giorni di test, il 28 e il 29 gennaio. Per registrarsi a questa prima fase basta recarsi sul sito ufficiale di Disintegration. Se non doveste fare in tempo nessun problema, dato che verrà concessa una seconda sessione di beta aperta a tutti il 31 gennaio e il 1 febbraio.

Entrambe le beta includeranno l’accesso a due modalità multi giocatore: Recupero, che fornisce a una squadra un carico utile da scortare attraverso il territorio ostile difeso dall’altra squadra; e Control, che mette entrambe le squadre in competizione per catturare e mantenere alcuni punti d’interesse sulla mappa. All’uscita Disintegration proporrà tre modalità multiplayer e sette membri dell’equipaggio saranno disponibili per affrontare le battaglie, ognuno con le proprie caratteristiche e abilità speciali.

Ciò che i giocatori non potranno testare durante le due fasi di beta sono le campagne a giocatore singolo, ma al day one Disintegration uscirà con una storia da affrontare che vedrà i giocatori impegnati a combattere le forze di Rayonne, che hanno l’obbiettivo di eliminare i resti della società umana. Prenderete parte alle beta di Disintegration?