Disintegration: ecco per voi 400 codici per la beta PS4

Aggiornato alle 11:00 con altri 100 codici!

Lo studio V1 Interactive, fondato dal co-creatore di Halo Marcus Lehto, è al lavoro su Disintegration, un nuovo sparatutto in prima persona per PlayStation 4, Xbox One e PC. A partire da oggi, il gioco è disponibile in beta tecnica privata e per entrare è necessario ottenere una chiave d’accesso: veniamo quindi noi in vostro soccorso e vi forniamo ben 400 codici in versione PS4 – e 300 su PC nell’altro articolo. Per sapere come ottenerli, potete leggere poco sotto.

Prima, però, vi ricordiamo che all’interno di questa beta privata sarà possibile provare due delle tre modalità multigiocatore che saranno introdotte nel gioco completo. La prima si chiama Retrieval: due squadre lotteranno per due round con lo scopo di portare a destinazione un oggetto trasportato dagli uomini a terra, mentre l’altra squadra cerca di impedirlo. La secondo si chiama invece Control: le due squadre devono catturare vari punti delle mappa, ottenendo punti. La beta renderà disponibili 7 degli equipaggi inclusi nella versione finale del gioco, come i Tech Noir (che infliggono danni maggiorati) o i Warhedz (che hanno la facoltà di lanciare ordigni nucleari).

Prima di ottenere i codici, però, ricordate che si tratta di una beta tecnica il cui scopo è testare la stabilità della rete e raccogliere il vostro feedback, così da poter migliorare il gioco in previsione del lancio che avverrà nel corso del 2020. Sappiate inoltre che ognuno di voi può ottenere due codici, così da invitare un amico per giocare assieme. La beta tecnica di Disintegration inizia oggi 28 gennaio 2020 alle 17.00 e termina giovedì 30 gennaio 2020 alle 8.59.

Ogni ora, dalle 10 alle 13 aggiorneremo l’articolo ogni ora con 100 codici fino a esaurimento scorte:

