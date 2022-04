Negli ultimi anni i life sim come i vari Animal Crossing, Stardew Valley e compagnia hanno permesso al genere di esplodere anche verso il grande pubblico. Questo genere di esperienze, ormai, è seguito e giocatissimo da una grossa fetta di appassionati, i quali sono sempre ben felici di dare il benvenuto a nuovi titoli di questo tipo. Proprio di recente è stato annunciato Disney Dreamlight Valley, un’opera che condivide alcuni elementi da life sim, e non solo.

Il nuovo videogioco a tema Disney e Pixar è stato annunciato da poco dal colosso di Burbank insieme a un primo trailer e tutta una serie di informazioni sull’esperienza. Come possiamo vedere da alcune fasi di gameplay, Disney Dreamlight Valley si presenta come un life sim con tutta una serie di avventure ed interazioni che si possono vivere all’interno dei vari mondi che si rifanno alle IP Disney e Pixar.

A partire dall’estate 2022, Disney Dreamlight Valley verrà reso disponibile in accesso anticipato per tutti i giocatori che acquisteranno il pacchetto Founder’s Pack e per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento Xbox Game Pass. La versione 1.0 del gioco, invece, sarà free-to-play e verrà lanciata nel 2023, in un periodo non ancora meglio specificato, sulle piattaforme PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.

Disney Dreamlight Valley – Announce Trailer

Starting in summer 2022, Disney Dreamlight Valley will be available in Early Access for players who purchase a Founder’s Pack or have an #XboxGamePass member ahead of the game's free-to-play launch in 2023https://t.co/xvXV0cGIZy pic.twitter.com/AZiJRbrgBf

— Idle Sloth (@IdleSloth84) April 27, 2022