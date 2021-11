Disney vorrebbe creare il suo Metaverso con le IP Marvel, Star Wars e Pixar

Da diversi mesi la parola “meta” o metaverso che sia sta prendendo sempre più piede. Tra film, videogiochi e quant’altro probabilmente l’idea che più ha fatto impazzire e stranire allo stesso tempo è quella proposta dal buon Mark Zuckerberg, un mondo basato sulla realtà virtuale, dove si entra tramite visori VR e dispositivi specifici, come gli Oculus già prodotti e venduti da Facebook. Sembra quindi che anche Disney abbia intenzione di creare qualcosa di simile con l’intenzione di racchiudere al suo interno tutti i brand e personaggi dell’azienda statunitense.

Con franchise del carico di Star Wars, Marvel, Pixar e i classici Disney, la compagnia avrebbe tutte le carte in regola per creare qualcosa di davvero interessante in ambito videoludico con la capacità di inserire il tutto all’interno della realtà virtuale. Già nel 2018 l’azienda aveva creato PoseVR, uno strumento di animazione che consente agli animatori Disney di creare qualsiasi cosa in VR, appunto.

In seguito sono stati sviluppati strumenti per la realtà virtuale come il MotionStick oltre a sistemi di feedback fisico in grado di reagire ai modelli 3D proiettate in VR. Se ci addentriamo nell’ambito videoludico, abbiamo visto come Disney abbia sperimentato il tutto creando titoli in realtà virtuale veri e propri come Vader Immortal oppure Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.

Al momento manca solo da capire come Disney possa strutturare al meglio il suo metaverso nonostante abbia già delle buone carte da mostrare. Ad oggi il concetto di metaverso pare ancora essere estremamente astratto, bisogna vedere come le azienda riescano a connettere il mondo fisico con quello digitale. Una idea folle, certo, ma che potrebbe cambiare drasticamente il mondo del gaming futuro. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto nella sezione dedicata.