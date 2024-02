Giochi su mobile? Con questo accessorio diventerai IMBATTIBILE, TikTok lo ama!

Se siete soliti giocare su mobile, soprattutto a titoli di genere sparatutto, saprete bene quanto possa essere difficile sfruttare unicamente i controlli touch, spesso imprecisi e scomodi. E se vi dicessimo che esiste un accessorio che vi permetterà di aggiungere dei grilletti al vostro smartphone perfetti per sparare, ma senza dover acquistare un controller a parte? Ebbene, tutto ciò si concretizza nei trigger prodotti dal brand Ozkak, che proprio per la loro genialità stanno spopolando su TikTok nel trend degli Amazon Finds!

Triggers 6 Dita Ozkak, chi dovrebbe acquistarli?

Vedendo le caratteristiche di questo accessorio è facile capire perché sia diventato così virale: questi trigger aggiungeranno ben 6 tasti fisici al vostro smartphone, permettendovi di eseguire azioni come muoversi, regolare l'angolazione, mirare e sparare simultaneamente, il tutto con una sorprendente sensibilità grazie ai contatti interni placcati in oro. Il design è attentamente studiato per proteggere il telefono da graffi durante l'installazione e la rimozione, garantendo una compatibilità ampia con quasi tutti i dispositivi iPhone e Android, inclusi quelli con schermo curvo o con protezioni.

Parliamo, dunque, di un accessorio perfetto per gli appassionati di PUBG Mobile, Fortnitee Mobile, Critical Strike, Call of Duty Mobile e altri titoli sparatutto e non. Grazie a questi trigger riuscirete a giocare in modo decisamente più comodo e fluido, e visto il prezzo di appena 18,99€ si tratta di un acquisto più accessibile rispetto ai classici controller per smartphone i quali, oltre a essere molto più ingombranti, arrivano a costare anche 50€. Insomma, non possiamo non consigliarlo!

