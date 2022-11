Capita molto spesso che molti giochi annunciati spariscano poi nel nulla. Di esempi illustri ce ne sono forse anche troppi, e basta pensare a quanto tempo sia ormai passato da quando vedemmo per la prima volta Beyond Good and Evil 2. Senza andare per forza troppo indietro negli anni, giusto un anno fa fu annunciato DokeV: un MMO che prende grande ispirazione dal franchise di Pokémon, e che, ahinoi, è stato appena rimandato.

DokeV è stato annunciato nel corso dell’estate del 2021, con Pearl Abyss che ci ha mostrato un corposo trailer che ha saputo incuriosire moltissimi appassionati. Ora, a distanza di oltre un anno non abbiamo più ricevuto aggiornamenti su questo MMO, finché oggi il team di sviluppo sud-coreano ha pubblicato un importante aggiornamento su quelli che sono i propri progetti futuri, svelandoci priorità e rinvii.

Il team, già autore di Black Desert Online (lo potete acquistare su Amazon), ha dichiarato che per il momento le proprie attenzioni si stanno riversando su Crimson Desert, il nuovo MMORPG a tema dark fantasy. Questo nuovo progetto di Pearl Abyss dovrebbe vedere la luce nel corso della seconda metà del 2023, e a causa di questo nuovo annuncio scopriamo che i lavori su DokeV subiranno un cambiamento, con il titolo ispirato a Pokémon che ora non uscirà prima del 2024.

“DokeV e Crimson Desert soddisfano la nostra roadmap di sviluppo interno. Tuttavia, poiché quest’anno il nostro team di sviluppo principale continuerà a concentrarsi sullo sviluppo di Crimson Desert, ci impegneremo a fare del nostro meglio per divulgare ulteriori informazioni riguardo DokeV in futuro”. Purtroppo questo è tutto quel che sappiamo a oggi riguardo all’MMO open world con elementi di creature collecting, ma come sottolineato anche da Pearl Abyss, il 2023 sarà l’anno di Crimson Desert, perciò se siete in attesa di poter mettere le mani su DokeV vi servirà portare un po’ più di pazienza.