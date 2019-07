DOOM 64 classificato dal PEGI per PC e PS4

DOOM 64 è stato classificato dal PEGI in versione PlayStation 4 e PC: possibile che in poco tempo il classico Nintendo arrivi su PC e su console?

Il QuakeCon 2019 ha portato alla luce i grandi giochi di id Software e Bethesda in uscita o attualmente in piena attività, come DOOM Eternal (che abbiamo provato a Londra) e Fallout 76 (pronto a sommergerci di novità). Non si vive solo di presente e futuro, però; id Software ha infatti messo in campo anche il passato portando DOOM, DOOM 2 e DOOM 3 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. I primi due capitoli, inoltre, sono disponibili anche su mobile. Una sorpresa niente male, ma pare che non sia ancora tutto: DOOM 64 potrebbe essere in arrivo.

DOOM 64 è infatti stato classificato dal PEGI nelle versioni PC e PlayStation 4. La classificazione, che potete vedere qui sotto, è stata notata da Gematsu. DOOM 64, in caso di effettiva uscita, arriverebbe anche su Xbox One e Nintendo Switch.

Nel caso non lo sappiate, DOOM 64 è il seguito di DOOM 2, per quanto non sia stato sviluppato direttamente da id Software: a occuparsi dei lavori fu il team Midway Games. Il gioco è stato pubblicato, come il nome potrebbe far intuire, su Nintendo 64: a oggi non esistono altre versioni di questo titolo.

Non si tratta, in ogni caso, di informazioni ufficiali di Bethesda o di id Software. Anche dando per scontato che il titolo sarà convertito e rilasciato su PC e sulle console moderne, non abbiamo idea della possibile data di uscita. Bethesda ha definito il 2019 “l’anno di DOOM” (per lo più per DOOM Eternal, chiaramente) è quindi possibile che nel giro di massimo qualche mese anche DOOM 64 venga rilasciato. Diteci, vi piacerebbe poter giocare al classico Nintendo al giorno d’oggi?