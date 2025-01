Doom, dopo il PDF, ora è giocabile anche in un documento Word

Un ingegnere informatico olandese, Wojciech Graj, ha creato una versione del celebre videogioco Doom che funziona all'interno di un singolo documento di Microsoft Word. Il file da 6,6 MB, disponibile su GitHub, contiene una versione modificata del motore doomgeneric e può essere eseguito su sistemi Windows con Office installato.

Questa insolita versione di Doom sfrutta le macro VBA di Word per estrarre e caricare i dati di gioco codificati in base64 all'interno del documento stesso. Graj spiega che l'idea gli è venuta dopo aver visto progetti simili come DoomPDF, che portavano il gioco su altri formati di file.

A differenza di tentativi precedenti, questa versione offre una grafica e prestazioni molto fedeli all'originale, nonostante le limitazioni tecniche. Il gioco viene visualizzato in una finestra relativamente piccola, probabilmente per mantenere una buona reattività.

Per giocare, si utilizzano i tasti freccia per il movimento, Ctrl per sparare, Spazio per interagire e i numeri da 1 a 7 per selezionare le armi. L'unica limitazione significativa è l'assenza del sonoro.

Questo non è il primo esperimento di Graj nel portare Doom su piattaforme inusuali. In passato ha realizzato versioni del gioco in ASCII, all'interno di Stardew Valley e persino in Minecraft, dimostrando grande creatività e abilità tecnica.

Sebbene il progetto sia tecnicamente impressionante, potrebbero esserci problemi di compatibilità con alcune versioni di Office. Insomma, questo porting di Doom su Word si aggiunge alla lunga lista di versioni del gioco portate su dispositivi e piattaforme improbabili, come tagliaerba, sistemi CAPTCHA e persino keycap di tastiere, dimostrando ancora una volta la versatilità e l'appeal intramontabile di questo classico degli sparatutto.