Dopo Tetris, anche DOOM gira in un PDF

Dopo aver visto DOOM girare su un pdf (si... davvero) ora è toccato a Tetris subire la stessa sorte. Thomas Rinsma, infatti, ha creato una versione del classico gioco Tetris all'interno di un file PDF, chiamata Pdftris. Il gioco è fruibile direttamente nei browser desktop più diffuse, semplicemente aprendo questo file PDF.

Questa insolita implementazione di Tetris sfrutta le funzionalità di scripting dei motori PDF moderni come PDFium e PDF.js (trovate su GitHub l'intero progetto), supportati dai principali browser. Rinsma ha spiegato di essersi ispirato dopo aver "realizzato che i motori PDF dei browser desktop moderni supportano JavaScript con sufficienti primitive di I/O per creare un gioco base come Tetris".

Pdftris è un promemoria della potenza e flessibilità dello scripting PDF.

Lo sviluppatore ha dovuto superare alcune sfide tecniche per far funzionare il gioco correttamente su entrambi i motori PDF. Ha risolto mostrando e nascondendo campi di annotazione per creare i pixel monocromatici del gioco. Inoltre, ha implementato i controlli da tastiera facendo digitare i comandi in una casella di testo sotto l'area di gioco.

Sebbene Rinsma ammetta che il codice sia "piuttosto traballante", Pdftris dimostra le potenzialità creative dello scripting PDF. Il file di soli 60 KB può essere aperto in un semplice editor di testo, rivelando che è composto interamente da caratteri ASCII. Il codice sorgente commentato è disponibile anche su GitHub per chi volesse analizzarlo più approfonditamente.

Al momento Pdftris funziona solo sui browser e non su Adobe Reader, probabilmente a causa di alcune non conformità. Rinsma ipotizza che possa funzionare su altri lettori PDF come Foxit Reader, che supportano lo scripting necessario.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Non è chiaro se il progetto verrà sviluppato ulteriormente, ad esempio aggiungendo colori, ombreggiature o effetti sonori. In un certo senso, Pdftris rappresenta soprattutto una prova di concetto delle potenzialità creative dello scripting PDF.

Questa fusione tra gaming e rendering di documenti ricorda altri esperimenti simili, come l'implementazione di motori di gioco 3D in Microsoft Excel tramite VBA, e dimostra come gli sviluppatori riescano a trovare modi creativi per portare l'interattività ludica anche in contesti applicativi inaspettati.