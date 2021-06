DOOM Eternal in 4K e Ray Tracing è un vero spettacolo per gli occhi

NVIDIA ha mostrato tramite un video la bellezza di DOOM Eternal in 4K e ray tracing su PC: il titolo di id Software è davvero una goduria per gli occhi. Uscito nel marzo del 2020, l’ultimo capitolo della leggendaria saga sparatutto ha saputo conquistare tutti. Merito del combattimento frenetico, tipico della serie, e della trama, che vede per la prima volta in assoluto la Terra come ambientazione. Senza perderci in futili chiacchiere, esaminiamo quanto mostrato da NVIDIA.

La prima cosa che risalta all’occhio, è il confronto con l’attuale versione senza ray tracing: i riflessi sono più che convincenti, arricchendo tantissime superfici (compresa la visiera del Doom Slayer). Merito di una RTX 3080 Ti (disponibile per l’acquisto a partire dal 3 giugno), la nuova scheda grafica di NVIDIA basa su una GPU GA102 e che può vantare la bellezza di ben 10.240 CUDA core. Il livello di dettaglio è superbo, non mostrando alcun rallentamento. Ogni singola esplosione, adesso, illuminerà le superfici riflettenti, colorando ancor di più lo schermo.

La cosa più sorprendente? Guardando nelle impostazioni in alto a destra, il DLSS è disattivato. Ciò significa che il titolo girerà ancora meglio al momento del lancio della nuova versione (con supporto DLSS), prevista per questo mese. Insomma, qualora riusciste a mettere le mani su una delle nuove 3080 Ti, potrete godervi DOOM Eternal su PC a un livello di dettaglio da far rabbrividire. Potrete visionare quanto descritto, cliccando sul video qua in basso.

