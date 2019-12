DOOM Slayers Collection: data di uscita svelata?

L’attuale generazione di console ha sicuramente saputo regalare emozioni uniche ai vari amanti degli FPS. Durante questi ultimi anni svariate perle del passato hanno fatto il loro ritorno usufruendo delle tecnologie odierne per splendere. Uno degli esempi più concreti che ci vengono in mente è sicuramente quello di DOOM. Durante l’ormai lontano 2016 il mitico sparatutto è riuscito ad convincere ancora una volta la massa di giocatori grazie a uno dei reboot più riusciti di sempre. Anche se il sequel di DOOM è stato ormai rimandato al prossimo 2020, questo Dicembre “torneremo” comunque a fare a fette i demoni.

Stando al noto negozio inglese GAME, Bethesda si sta preparando a lanciare una raccolta dedicata ai titoli di DOOM che includerà il reboot del 2016 ed tutti i capitoli originali della saga nella loro versione “remastered”. Questa particolare edizione prenderà il nome di DOOM Slayers Collection è verrà lanciata in maniera ufficiale (almeno secondo quanto riportato dal negozio in questione) durante questa settimana, ovvero il prossimo venerdì 13 Dicembre.

Sempre stando alle prime informazioni rilasciate questa particolare raccolta di giochi non includerà tutti i titoli in formato fisico. Infatti soltanto il reboot del 2016 sarà presente in versione fisica mentre i restanti giochi si presenteranno sotto forma di codice per il download. Questa Slayers Collection sarà disponibile soltanto per Xbox One e PS4 lasciando totalmente in disparte la console di casa Nintendo. Non sappiamo esattamente perché questa scelta è stata presa ma nulla vieta il fatto che in futuro la raccolta possa arrivare anche sull’ibrida nipponica.

Quindi se siete amanti della saga di DOOM o semplicemente volete fare un bel regalo di Natale a qualche amante degli FPS, questa Slayers Collection potrebbe sicuramente fare al caso vostro. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!