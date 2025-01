DOOM The Dark Ages, ecco il nuovo spettacolare trailer con data di uscita

Il leggendario franchise di DOOM si prepara a fare il suo ritorno in grande stile con DOOM: The Dark Ages, presentato in grande stile durante l'Xbox Developer Direct 2025, dopo che è stato annunciato all'Xbox Showcase dell'anno scorso. Il nuovo capitolo della serie, sviluppato da id Software, promette di portare l'iconico sparatutto in prima persona a nuove vette di adrenalina.

Durante l'evento, gli sviluppatori hanno offerto uno sguardo approfondito su diversi aspetti del gioco, a partire dalla trama. The Dark Ages si discosta dalla narrativa dei capitoli precedenti, trasportando i giocatori in un'ambientazione medievale dark fantasy. Il DOOM Slayer si troverà a combattere orde di demoni in castelli diroccati, foreste oscure e catacombe infestate, in un mondo dove fantascienza e fantasy si fondono.

Il gameplay mantiene l'essenza frenetica che ha reso celebre la serie, introducendo al contempo nuove meccaniche. Accanto alle armi da fuoco futuristiche, il DOOM Slayer potrà brandire flagelli di ferro, armi potentissime e uno a sega, ognuna con upgrade e modifiche uniche. Il sistema di Glory Kill è stato ampliato, offrendo esecuzioni ancora più spettacolari.

DOOM: The Dark Ages sarà disponibile dal 15 maggio 2025 su Xbox Series X|S, PC, PS5 e sarà incluso al day one nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. I fan della serie e i nuovi giocatori potranno quindi tuffarsi in questa nuova avventura infernale senza costi aggiuntivi, se abbonati al servizio Microsoft su PC o Xbox Series X|S (console acquistabile su Amazon).

Con questa nuova iterazione, id Software sembra intenzionata a reinventare la formula di DOOM pur mantenendone l'essenza. L'attesa per The Dark Ages è già alle stelle, e non vediamo l'ora di poter mettere le mani su quello che si preannuncia come uno dei titoli più interessanti del 2025.