Amate mangiare le patatine mentre giocate con le cuffie? Doritos ha la soluzione per voi

Durante la Milan Games Week & Cartoomics 2024, che si svolgerà dal 22 al 24 novembre a Fiera Milano, sarà presentata una novità per tutti coloro che giocano con le cuffie: il Doritos Crunch Cancellation. Questo software, sviluppato dalla nota marca di tortillas Doritos, permette di silenziare il rumore del crunch prodotto dal consumo di snack durante le sessioni di gaming, promuovendo un'esperienza di gioco senza più fastidiosi rumore nelle orecchie dei vostri amici.

Il Doritos Crunch Cancellation è il risultato di un'intensa ricerca che ha coinvolto l'analisi di 5.000 crunch diversi tramite intelligenza artificiale, e sarà disponibile gratuitamente per i sistemi PC Windows. I gamer potranno scaricare il software compilando un modulo sul sito ufficiale di Doritos.

La tecnologia offrirà agli appassionati di videogiochi la possibilità di concentrarsi completamente sul gioco, senza le distrazioni causate dal rumore degli snack.

La presentazione ufficiale avrà luogo in un'area immersiva dedicata di 64mq, dove i partecipanti potranno non solo provare la nuova tecnologia, ma anche incontrare concent creator piuttosto famosi come Kurolily e Terenas, che presenteranno il software e interagiranno con i fan. In aggiunta, prima dell'evento principale, dal 15 al 17 novembre, si terrà una preview speciale presso l’Edicola Radetzky a Milano, zona Darsena.

Durante questa anteprima, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo del software, partecipare a degustazioni gratuite di Doritos e incontrare i tre influencer coinvolti nel progetto. Questo momento di incontro anticipa l'importante debutto del software, offrendo un'esperienza esclusiva ai fan più accaniti e fornendo un assaggio di ciò che sarà possibile vivere durante la Milan Games Week & Cartoomics 2024.

Da una parte potrebbe sembrare una stupidata, ma in realtà sembra molto interessante perché capita davvero spessissimo di "sgranocchiare" qualcosa mentre si gioca. Di conseguenza c'è davvero molto interesse nel capire se questo software potrebbe effettivamente funzionare, rimuovendo i rumori di fondo del "crunch" quando si mangia.