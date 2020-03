Dota 2, i giocatori si uniscono contro il Coronavirus

Il Dota Pro Circuit come tante altre competizioni videoludiche, ha subito un lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Una situazione nella quale la maggior parte degli eventi eSportivi mondiali vertono in questo momento, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche di business. Molte formazioni del circuito di Dota 2 si sono unite per poter permettere a tutti di dare una mano in questo periodo di crisi.

Uno dei tanti esempi è la WeSave! Charity Play, torneo organizzato dalla WePlay! per raccogliere fondi necessari nella lotta contro il virus, da devolvere poi alle associazioni che aiutano i più deboli. L’evento è stato trasmesso in streaming per 5 giorni ed è stata raggiunta la somma di 187.000 dollari, che sono andati totalmente in beneficenza. Lo scontro principale del torneo è quello che ha visto competere il Team Nigma e gli HellRaisers che si sono affrontati in un match all’ultimo sangue, fino ad arrivare alla vittoria dei primi.

GG @HELLRAISERSgg. We had so much fun participating in this tournament and we’re sending all our love to our fans and everyone who watched and donated to help this cause💜💙

Thank you @WePlayEsport for giving us a chance to save the world!#StarsAligned #weplay2save pic.twitter.com/xXdYjgQz6N

— Team Nigma (@TeamNigma) March 26, 2020