Dragon Age 4: Bioware svela in anticipo tre ambientazioni?

Il primissimo assaggio di Dragon Age 4 lo abbiamo avuto ormai 3 anni fa, quando, durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018 abbiamo visto il primo teaser ufficiale. Da allora di tempo ne è passato e ancora oggi Bioware non ha ancora voluto condividere con noi molte delle informazioni cruciali sul prossimo capitolo della saga GDR fantasy. Sembra però che il team canadese abbia inserito qualche nuovo dettaglio in un nuovo libro celebrativo.

Questi nuovi indizi sono sotto la luce del sole e ci parlano per la prima volta di quelle che potrebbero essere le ambientazioni che andremo ad esplorare in Dragon Age 4. Il tutto è stato scovato all’interno del libro celebrativo chiamato “BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development”. Tra le pagine vengono citate quelli che sembrano essere i luoghi inseriti nel nuovo Dragon Age, tra i quali troviamo anche il Tevinter.

All’interno del libro vengono messi in mostra anche altri indizi che sembrano confermare diverse aggiunte in Dragon Age 4. La città di Anrtiva e un Corvo Antiviano sono due elementi che possono essere trovati nelle pagine dedicate allo sviluppo del nuovo capitolo di Dragon Age. C’è infine spazio anche per qualche indizio che fa pensare che i giocatori potranno spingersi fino al Nevarra, rendendo di fatto ben 3 le ambientazioni giocabili nel prossimo GDR fantasy di Bioware.

Finally picked up the BioWare book and hey is this the first *official* confirmation Dragon Age 4 is set in Tevinter? (I know we all sort of guessed this already) pic.twitter.com/229xriPbof — Tom Phillips (@tomphillipsEG) January 24, 2021

Essendo tutte informazioni contenute in un libro ufficiale, sembra proprio che il team canadese abbia voluto darci dei palesi indizi su quella che sarà l’ambientazione di Dragon Age 4. All’appello però mancano ancora molte informazioni, tra le quali anche una finestra di lancio ancora assente in tutto il percorso comunicativo portato avanti da Bioware. Cosa ne pensate di questi indizi sui luoghi del prossimo Dragon Age?