Dragon Age 4: il Producer inonda Twitter di riferimenti al nuovo gioco, annuncio in arrivo?

BioWare sta navigando in cattive acque da più di un anno, dopo il poco riuscito Mass Effect Andromeda e il deludente Anthem, il team deve dimostrare di avere ancora la stoffa di un tempo per non allontanare definitivamente i fan. Fortunatamente, c’è ancora una importantissima freccia all’arco degli sviluppatori: Dragon Age 4, o Dragon Age Dread Wolf Rise. Ora, pare che gli sviluppatori siano pronti a scoccare.

Ciò che ce lo fa pensare è il fatto che Mark Darrah, Executive Producer di BioWare, ha sfruttato Twitter per scatenare un po’ di caos tra i fan. Lo sviluppatore ha infatti inviato una serie di tweet citando esplicitamente Dragon Age. Qui sotto potete vedere un esempio.

Come potete vedere, ha condiviso un’immagine di un disegno dallo stile medioevale e uno screen di un gioco. Cosa sta cercando di dirci? In molti altri tweet, Darrah sott’intende che questi post sono una sua iniziativa e che il reparto marketing non apprezzerà affatto la sua scelta. Scherza anche sul fatto che le testate mondiali non parleranno di altro quest’oggi, cercando di capire cosa sta sott’intendendo… be’, ecco qui.

Ovviamente potrebbe essere tutta una “messinscena” orchestrata dal team, per attirare l’attenzione su Dragon Age 4. Per ora non possiamo saperlo ma, considerando che i The Game Awards 2019 si avvicinano, è impossibile non immaginare che il palco di Keighley sarà sfruttato da BioWare per un nuovo annuncio del gioco: dopotutto già lo scorso anno abbiamo avuto modo di vedere il teaser “Dread Wolf Rise” proprio in tale sede.

Una cosa è certa, i fan sono più che pronti a farsi stupire e, come possiamo vedere nei commenti al tweet di Darrah, sono fiduciosi sul gioco. Diteci, voi cosa ne pensate?