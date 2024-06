Dragon Age: The Veilguard, ecco il primo video gameplay

BioWare ha rivelato nuovi dettagli sul suo attesissimo titolo, Dragon Age: The Veilguard, tramite un approfondito video di gameplay. Il filmato ha offerto agli spettatori un primo sguardo alle caratteristiche principali del gioco, come la gestione del party e un sistema di combattimento in tempo reale, mostrando un'evoluzione significativa rispetto ai precedenti capitoli della serie.

Il video ha presentato una sezione iniziale del gioco, con due personaggi che fanno ingresso in una città sotto la pioggia. L'ambiente urbano è stato realizzato con alta qualità grafica, contribuendo all'atmosfera densa e immersiva. Il gameplay inizia con un'inquietante sequenza in cui in una zona fluttuante della città avviene un rituale che porta all'apparizione di demoni.

Più avanti, una ranger, si unisce al protagonista, fornendogli al contempo dell'equipaggiamento. Questo conduce al primo scontro. Il protagonista utilizza spada, arco e frecce e diverse abilità in tempo reale, testimoniando una grande enfasi su meccaniche prettamente action.

Nel corso del gameplay, il party affronta ulteriori nemici.. Viene anche introdotta la ruota delle abilità, che permette di mettere in pausa l'azione per selezionare strategie e comandi specifici, aumentando la strategia del combattimento. È importante notare i membri del party agiscono in modo autonomo, ma supportano efficacemente il protagonista durante gli scontri.

Momenti di dialogo intervallano le scene d'azione, con scelte tipiche dello stile narrativo di BioWare che potrebbero influenzare lo sviluppo della storia. Il video culmina con l'arrivo nel luogo del rituale, con battaglie più impegnative e dinamiche che preludono a eventi cruciali della trama del gioco.

Vi ricordiamo che BioWare ha indicato l'autunno del 2024 come finestra di lancio per Dragon Age: The Veilguard. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni e video.