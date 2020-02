Dragon Ball FighterZ: Kefla si mostra in combattimento

Nel panorama videoludico dei tie in del noto manga Dragon Ball ne abbiamo visti di ogni colore, ma sembra che la forza propulsiva di questa opera non si accentui a fermarsi. Sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Bandai Namco il titolo aveva tutte le carte in regola per fare la storia del genere picchiaduro, e così fu. Vincitore di numerosi premi tra cui il Game Awards come miglior picchiaduro, Dragon Ball FighterZ si appresta ad entrare nella sua terza stagione con i già annunciati Kefla e Goku Ultra Istinto.

Come possiamo vedere dal video qui sotto, la prima a fare il suo debutto è proprio la mitica fusione tutta al femminile tra Kale e Caulifla. Il filmato inoltre ci introduce ad alcune nuove meccaniche rese già note in un precedente articolo pubblicato sulle nostre pagine un paio di giorni fa, tra cui alcuni piccoli cambiamenti e aggiustamenti anche alla HUD del gioco.

Kefla è una combattente decisamente veloce ed imprevedibile, molto simile in alcuni versi a Vegeth, con un comparto tecnico variegato e ovviamente a dir poco spettacolare. Il video pubblicato sul canale Youtube di Bandai Namco, ci mostra un classico combattimento 3vs3, come ci ha abituati il titolo, in cui la guerriera Saiyan crea delle combinazioni incredibili che faranno felici sicuramente tutti i giocatori del titolo targato Arc System Works. Unico neo che abbiamo riscontrato può essere l’assist decisamente sottotono, però, fortunatamente grazie al nuovo aggiornamento sarà possibile cambiare tutte le mosse assistite dei combattenti e quindi presumiamo anche quella di Kefla.

Cosa ne pensate di Kefla? Siete contenti della sua aggiunta al roster già variegato di suo? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito e vi invitiamo a seguire le nostre pagine per ulteriori novità riguardanti Dragon Ball FighterZ e la sua nuova stagione.