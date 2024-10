Dragon Ball Sparking! ZERO è un clamoroso successo, record di vendite in 24h

Dragon Ball Sparking! ZERO, ultimo capitolo della serie Dragon Ball Z Sparking!, ha venduto 3 milioni di copie nelle prime 24 ore dal lancio globale avvenuto il 10 ottobre 2024. Il gioco, sviluppato da Bandai Namco Entertainment, è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. Nessun gioco di Dragon Ball ha mai realizzato questo risultato e in realtà, nemmeno nessun picchiaduro.

Questo nuovo titolo, che arriva dopo 17 anni dall'ultimo capitolo della serie, offre 182 personaggi giocabili e un gameplay immersivo che ricrea le iconiche battaglie di Dragon Ball. La vasta campagna di marketing internazionale, con eventi in Nord America, Europa, Sud America e Asia, ha contribuito al successo di vendite.

La serie "Dragon Ball Z Sparking!" ha debuttato nel 2005, introducendo per la prima volta il combattimento 3D nei giochi di Dragon Ball. Il precedente capitolo, "Dragon Ball Z Sparking! METEOR", aveva già stabilito un record con oltre 160 personaggi giocabili.