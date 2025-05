Doom: The Dark Ages otterrà il Path tracing grazie a una partnership con NVIDIA

La partnership tra NVIDIA e id Software è stata forse la sorpresa di questa apertura del COMPUTEX 2025, visto che questa collaborazione porterà un aggiornamento tecnico per DOOM: The Dark Ages (che potete trovare su Amazon), capace di farlo diventare il nuovo benchmark per le schede NVIDIA.

In arrivo a giugno, questo aggiornamento permetterà alla versione PC di Doom: The Dark Ages di ricevere Path Tracing, Ray Reconstruction e un pacchetto completo di ottimizzazioni grafiche che comprende:

Ray Traced Reflections

Global Illumination

DLSS 4

Multi-Frame Generation x4

NVIDIA Reflex

Le prime comparative mostrate da NVIDIA rivelano un incremento fino a 7 volte degli FPS con Path Tracing attivo e DLSS Performance Mode su una RTX 5090, rispetto al 4K nativo, oltre a mostrare come il Path Tracing stravolgerà il colpo d'occhio del titolo. Questo aggiornamento, difatti, è pensato per consolidare DOOM come benchmark tecnico per il rendering in tempo reale, soprattutto in virtù del suo motore grafico ampiamente scalabile.

Con il lancio della RTX 5060 al COMPUTEX 2025, e la nuova partnership con id Software, NVIDIA sembra aver capito le esigenze del mercato odierno, dando inizio a una nuova fase per il gaming su PC caratterizzata da: accessibilità, portabilità e intelligenza artificiale per supportare gli utenti.

Le nuove soluzioni presentate dall'azienda (e che potete trovare qui) sono pensate per garantire esperienze visive di alto livello e performance incredibili, non solo nel gaming (e in particolar modo nei titoli AAA), ma anche in ambiti creativi e produttivi.