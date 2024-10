Dragon Ball: Sparking! Zero: c'è un DLC segreto, ecco come sbloccarlo

Dragon Ball: Sparking! Zero (che potete acquistare su Amazon) si arricchisce di un nuovo DLC che modifica l'aura dei personaggi. La sua particolarità? Quasi nessuno lo sa, per cui potremmo definirlo praticamente un contenuto segreto.

La rivista giapponese V-Jump ha, infatti, distribuito codici per sbloccare una speciale aura a forma di "V" utilizzabile su alcuni combattenti del roster. Questo DLC rappresenta una novità assoluta per la serie, andando a modificare un elemento puramente estetico come l'aura di potenza che circonda i personaggi durante le trasformazioni.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

L'aura a "V" è chiaramente un omaggio alla nota rivista V-Jump, da anni punto di riferimento per gli appassionati di manga e videogiochi tratti da opere a fumetti. I codici per riscattare il DLC sono stati inclusi nell'ultimo numero della rivista, disponibile inizialmente solo in Giappone ma a quanto pare utilizzabili a livello globale.

L'esclusività del DLC lo rende particolarmente ambito dai fan.

Per ottenere i codici è necessario acquistare una copia digitale di V-Jump tramite un sito dedicato, al costo di circa 5 euro. In cambio si ricevono tre codici validi rispettivamente per le versioni Steam, Xbox e PlayStation del gioco (tra l'altro, gli utenti che non necessitano di tutti i codici stanno condividendo quelli in eccesso sui social media).

L'aura speciale è utilizzabile solo su determinati personaggi, presumibilmente i Saiyan e le trasformazioni/fusioni che rappresentano in ogni caso gran parte del roster competitivo di Sparking! Zero. Vi ricordiamo infine che oltre a questo DLC cosmetico, sono previsti altri contenuti aggiuntivi legati a Dragon Ball Super: Super Hero e Dragon Ball Daima.