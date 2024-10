Dragon Ball: Sparking! Zero, guida alle trasformazioni e fusioni

Dragon Ball: Sparking! Zero, l'ultimo capitolo della serie Budokai Tenkaichi, è finalmente disponibile: il titolo ha catturato sin da subito fan di lunga data di Dragon Ball, offrendo un roster di 181 personaggi giocabili (qui puoi scoprire come sbloccarli tutti) e un vasto tutorial di nuove abilità da padroneggiare.

Uno degli aspetti più importanti per i giocatori è, senza dubbio, comprendere come effettuare trasformazioni e fusioni durante i combattimenti, elementi chiave per ottenere un vantaggio sugli avversari. In questa guida, dunque, vi forniremo tutte le informazioni necessarie su questi meccanismi di gioco in Dragon Ball: Sparking! Zero.

Come funzionano le trasformazioni in Dragon Ball: Sparking! Zero

Ogni personaggio ha requisiti diversi per la trasformazione, e alcuni potrebbero non avere questa possibilità. Durante la selezione dei personaggi, le trasformazioni disponibili sono visibili sul lato sinistro dello schermo.

Le trasformazioni minori, come quella di Goten da forma base a Super Saiyan 1, richiedono solo un punto abilità. Trasformazioni più drastiche, come quella di Goku GT da forma base a Super Saiyan 4, necessitano invece di più punti abilità.

Quando la trasformazione è disponibile, appare un'icona blu con una cresta gialla al centro. Per attivarla, bisogna tenere premuto il pad direzionale verso l'alto e premere il pulsante corrispondente nel menu che si apre.

Come funzionano le fusioni in Dragon Ball: Sparking! Zero

Per le fusioni, è necessario avere personaggi compatibili nella propria squadra. Accumulando i punti abilità richiesti e attivando una trasformazione, i due personaggi si fonderanno in un'unica entità con la somma della salute di entrambi (questa meccanica non è disponibile nella modalità giocatore singolo, dove i personaggi fusi sono comunque giocabili, ma entreranno in partita con una quantità predefinita di salute, solitamente quattro o cinque barre).

Tutte le fusioni disponibili in Dragon Ball: Sparking! Zero

Ecco tutte le combinazioni di personaggi disponibili per le trasformazioni da fusione in Dragon Ball: Sparking! Zero:

PERSONAGGIO 1 PERSONAGGIO 2 RISULTATO FUSIONE Goten Trunks bambino Gotenks Goku (Z-End) Vegeta (Z-End) Gogeta o Vegito Goku (GT) Super Sayan 4 Vegeta (GT) Super Saiyan 4 Gogeta (GT) Super Sayan 4 Goku (Super) Vegeta (Super) Gogeta o Vegito Black Goku Zamasu Zamasu Fusione Kale Caulifla Kefla

È importante notare che queste trasformazioni possono essere effettuate anche da altre forme, come quelle Super Saiyan. L'elenco fornito rappresenta, quindi, i requisiti minimi per ogni trasformazione da fusione.

Con queste informazioni, potete sfruttare al meglio le trasformazioni e le fusioni in Dragon Ball: Sparking! Zero, creando strategie più complesse e divertenti durante i combattimenti!