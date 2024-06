Dragon Ball Sparking! ZERO ha finalmente una data di uscita

Dopo oltre un anno dall'annuncio che un nuovo capitolo della serie Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi era in fase di sviluppo, Bandai Namco ha finalmente rivelato la data di uscita di Dragon Ball Sparking! ZERO.

Durante il Summer Games Fest 2024, Bandai Namco ha presentato un nuovo trailer di gameplay che conferma l'uscita di Dragon Ball Sparking! ZERO per l'11 ottobre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Oltre alla data di uscita, il nuovo trailer ha offerto un'ulteriore anteprima del gameplay e ha ricreato diverse scene iconiche dell'anime Dragon Ball Z, come il sacrificio di Goku per uccidere Raditz.

Questa data di rilascio è posteriore di dieci giorni rispetto a quanto inizialmente indicato dall'utente X/Twitter e creatore di contenuti SrgioM3, che alcune settimane fa aveva riportato che una miniera di dati dal sito web di Bandai Namco indicava il primo ottobre come data di uscita del nuovo gioco di Dragon Ball.

Bandai Namco ha continuato a condividere nuovi filmati di gameplay e dettagli su Sparking! ZERO nel corso di quest'anno, e ogni trailer ha svelato nuovi personaggi che si aggiungono al vasto roster del gioco. L'ultimo trailer, presentato la settimana scorsa, ha confermato che i personaggi fusion come Vegito e Gotenks saranno disponibili in Sparking! ZERO.

L'attesa per Dragon Ball Sparking! ZERO è stata lunga e carica di aspettative, con i fan della serie che hanno seguito con impazienza ogni aggiornamento. L'annuncio della data di uscita durante il Summer Games Fest 2024 ha finalmente dato ai giocatori una data precisa da segnare sul calendario, mentre il nuovo trailer ha alimentato ulteriormente l'entusiasmo mostrando spettacolari sequenze di gioco e rievocando momenti memorabili dell'anime.

Dragon Ball Sparking! ZERO promette di essere un titolo imperdibile per gli appassionati della serie e per i giocatori di tutto il mondo, grazie al suo vasto roster di personaggi e alla fedeltà con cui ricrea l'epica azione del mondo di Dragon Ball. L'appuntamento è dunque fissato per l'11 ottobre 2024, quando i fan potranno finalmente immergersi in questa nuova avventura.