Dragon Ball Z Kakarot: svelato Goku Super Saiyan 3

Dragon Ball Z Kakarot svela finalmente Goku in versione Super Saiyan 3 attraverso una serie di nuove immagini legate al combattimento con Kid Buu.

Dragon Ball Z Kakarot è il nuovo gioco di Bandai Namco dedicato al mondo creato da Akira Toriyama. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, però, non si tratta di un classico picchiaduro a incontri, ma di un gioco di ruolo sandbox d’azione nel quale prenderemo il controllo di Goku (e di tanto in tanto di altri personaggi, come Vegeta, Gohan e Trunks del futuro).

Potremo vivere tutte le avventure di Dragon Ball Z, a partire dall’invasione dei Saiyan fino ad arrivare alla saga di Majin Buu. Proprio quest’ultima fase è al centro di nuove immagini condivise dallo sviluppatore. Come potete vedere qui sotto, è stato finalmente svelato anche Goku in versione Super Saiyan 3, il quale combatte in contro Kid Buu.

Tra le immagini non poteva ovviamente mancare l’onda energetica e, sopratutto, la scena in cui Goku morde Buu. Dragon Ball Z Kakarot punta infatti a proporre in modo fedele l’opera originale, espandendo tramite contenuti originali non obbligatori le storie dei personaggi più amati della saga.

Il gioco sarà diviso in aree, che si sbloccheranno avanzando con la trama. Ogni area includerà oggetti da raccogliere, utili per potenziare Goku, e tante missioni da sbloccare. I combattimenti avverranno in ambienti 3D e promettono di essere estremamente spettacolari. Vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 17 gennaio 2020. Diteci, cosa ne pensate del gioco?