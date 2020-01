Dragon Ball Z Kakarot per PS4 in forte sconto!

Vi segnaliamo che su eBay è disponibile un’ottima offerta relativa Dragon Ball Z: Kakarot, apprezzatissimo e nuovo titolo dedicato al mondo creato da Akira Toriyama e già disponibile per PS4 e Xbox One.

Il gioco ci ha lasciati piacevolmente sorpresi e, proprio di recente, abbiamo dedicato al titolo una accurata recensione in cui ne abbiamo evidenziato ogni pregio ed ogni difetto, in quella che è, in ogni caso, una delle migliori esperienze mai sperimentate in ambito videoludico nel mondo di Dragon Ball!

Generalmente venduto, nella sua edizione base, al prezzo di 69,99€, ma spesso disponibile anche intorno ai 60,00€, questo divertente e accattivante mashup tra combattimenti e meccaniche GDR è in sconto per un periodo limitato ad appena 49,90€ nella sua versione PS4! Stiamo parlando di uno sconto di ben 20 euro, non pochi se si considera non solo la bontà del titolo, ma anche la sua uscita recentissima. Un’occasione ottima che, certamente, avrà vita breve tra le pagine di eBay e che, pertanto, vi invitiamo a cogliere a volo!

» Clicca qui per acquistare Dragon Ball Z: Kakarot «

Altri prodotti in offerta oggi

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!