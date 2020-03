Dragon Ball Z Kakarot: l’update Macchina del Tempo verrà rilasciato a marzo

Dragon Ball Z Kakarot è riuscito ad entrare nei cuori degli appassionati dell’opera manga/anime di Akira Toriyama, tanto da diventare in brevissimo tempo uno dei videogiochi su Dragon Ball di maggior successo degli ultimi anni. Come già annunciato tempo addietro da CyberConnect2, il titolo verrà supportato anche dopo il lancio con diversi contenuti inediti e update di variabili dimensioni. Fino ad oggi non sapevamo quanto avremmo dovuto ancora aspettare prima di poter mettere le mani su uno di questi aggiornamenti, ma a quanto pare ci siamo quasi.

Uno degli update più chiacchierati ed importanti di Dragon Ball Z Kakarot, sarebbe l’aggiornamento chiamato “Macchina del Tempo“. Oggi, tramite il proprio sito web ufficiale, Bandai Namco ha deciso di annunciare che questo update verrà rilasciato proprio nel corso del mese di marzo. Purtroppo le informazioni a riguardo terminano qui, e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per sperare di ricevere qualche assaggio più corposo del tutto.

Ciò che possiamo fare in questo momento è gettarci nel mondo delle speculazioni. Dato che è già possibile trovare la macchina del tempo all’interno del gioco, ma risulta ancora inutilizzabile, è possibile che il team di sviluppo la renderà accessibile nel momento in cui verranno rilasciati dei nuovi contenuti post lancio, magari permettendo di giocare anche le saghe antecedenti e successive a Dragon Ball Z.

Aspettando che venga annunciata la data di rilascio del nuovo update, Dragon Ball Z Kakarot è attualmente disponibile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Che cosa vi aspettate dal nuovo aggiornamento del titolo di CyberConnect2? Vi piacerebbe poter viaggiare avanti e indietro nel tempo per rivivere anche alcune delle saghe della prima serie di Dragon Ball e di quelle successive alla saga Z?