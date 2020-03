Dragon Lord: tutto quello che devi sapere su questo MMORPG gratis

Dragon Lord, il noto browser MMORPG gratuito, ha proprio ciò che serve in ogni mondo fantasy: i draghi. In questo gioco possono essere sia tuoi nemici che tuoi alleati: otterrai infatti il tuo drago quasi subito, all’inizio del gioco, e potrai poi trasformarlo in una bella ragazza draconica man mano che sali di livello. Dovrai anche creare un’armata composta da più di 40 eroi, usando le tue abilità tattiche e strategiche per combattere: ci saranno molti combattimenti, questo è certo.

Vediamo però di scoprire qualcosa sulla trama del gioco. La narrazione, all’interno di Dragon Lord, ruota attorno a un grande continente mitico noto come Grayan, dove gli umani, gli orchi, i draghi e gli elfi hanno vissuto in pace per centinaia di anni. I leader delle varie fazioni, sempre in cerca di potere, hanno però dichiarato guerra l’uno all’altro. Così ha inizio un lungo e sanguinario conflitto: il Signore Oscuro dei Draghi, che ha sempre voluto distruggere tutto e tutti, ha sfruttato quindi la situazione. Nel tentativo di fermarlo, i leader hanno dichiarato una tregua e si sono impegnati nel combattimento contro il formidabile nemico. I lord più coraggiosi vengono inviati per liberare il continente e tu sei destinato a diventare uno di loro.

Il giocatore dovrà quindi creare il proprio personaggio: Dragon Lord propone ben 40 eroi tra i quali scegliere, ognuno con il proprio set di abilità e talenti. Combinando le abilità di ogni eroe si arriverà alla vittoria! Volete spezzare crani nel combattimento ravvicinato? Preferite potenziare le abilità magiche? Oppure dedicarvi al combattimento sulla lunga distanza? Potete scegliere il vostro stile preferito, perché il gioco li propone tutti. Oltre a far salire di livello il vostro Lord e le sue truppe, è possibile personalizzarli: ci sono abbigliamenti bellissimi, armi uniche e i fedeli animali da compagnia!

Parola d’ordine, gameplay

Trama e personaggi sono quindi molto interessanti, ma ovviamente la parte importante è il gameplay. Nel magico e colorato mondo di Dragon Lord incontreremo cavalieri, draghi, fate, demoni e mostri. Per affrontarli dovremo far progredire il nostro protagonista, esplorare dungeon e completare missioni. Se per caso ci si inizia a stufare di queste ultime attività, si può spezzare il ritmo con uno scontro nell’Arena PvP, dove ci sarà modo di testare le proprie abilità contro altri giocatori, ottenendo fama e reputazione in caso di vittoria. Man mano che il personaggio sale di livello, si sbloccano nuovi modi per esplorare il gioco: dungeon, missioni, assalti, nuovi ambienti, battaglie interne al server contro boss e altri giocatori e, ovviamente, Lotte per il Potere. Puoi affrontare le fazioni nemiche e provare la tua superiorità!

Prima di poterlo fare, però, è necessario decidere il proprio Albero delle abilità. Si può scegliere tra:

Difesa , che incrementa le abilità di sopravvivenza;

, che incrementa le abilità di sopravvivenza; Luce , legato alla cura e alle benedizioni;

, legato alla cura e alle benedizioni; Oscurità , dedicato ai poteri di indebolimento dell’avversario;

, dedicato ai poteri di indebolimento dell’avversario; Guerriero, per sconfiggere i nemici con potenti attacchi.

Ciò che rende un Lord veramente unico, però, sono le potenti divinità in suo possesso, una truppa speciale di eroi e le combinazioni di abilità. Sviluppare in modo accorto gli alberi delle abilità permetterà di avere un Lord estremamente flessibile.

Se tutto questo non fosse abbastanza, è possibile andare in cerca dei draghi leggendari, ma attenzione: obbediscono solo ai più forti! Nei diversi angoli del mondo sarà possibile trovare i draghi dei sei elementi: fuoco, vento, terra, ghiaccio, luce e oscurità. Si possono anche addomesticare i draghi, non solo combatterli. Ognuno di essi ha i propri punti di forza e le proprie abilità. Cavalcando un drago, inoltre, sarà possibile potenziarne le statistiche e le tue chance di vittoria saliranno alle stelle.

I draghi accompagnano il Lord in battaglia e migliorano le statistiche del gruppo. Infliggono inoltre pensati danni, distruggendo anche le difese più resistenti. Permettono anche di muoversi più facilmente tra i vari luoghi. Ogni drago ha un’aura speciale e può attivare potenziamenti sul gruppo o indebolire gli avversari.

Non solo combattimenti

Oltre a combattere, salire di livello e completare missioni, i giocatori possono godersi una componente strategica interna al gioco: sarà possibile potenziare il proprio castello e ricevere vari bonus che renderanno il gioco più semplice. La propria base permette di radunare il party che sarà poi inviato in cerca di tesori o usato per combattere. È anche possibile invadere i domini degli altri giocatori, entrare nel Labirinto Draconico per ricevere il potere delle bestie antiche, passeggiare nei vicoli del Giardino misterioso e portare a passeggio il tuo animale domestico.

Un buon Lord dei Draghi, inoltre, non può non avere una fedele cavalcatura. Ci saranno tutta una serie di opzioni, come fenici, grifoni, le invenzioni di scienziati pazzi e anche creature provenienti dalle profondità dell’Inferno! Potete potenziare e far salire di livello le cavalcature, sbloccando le loro nuove abilità. Le cavalcature potenziano il potere di combattimento, rendendo più rapide le esplorazioni dei dungeon e degli assalti. È anche possibile personalizzarle esteticamente.

L’obiettivo finale di Dragon Lord, in ogni caso, è raggiungere il livello 70 e poi ottenere i livelli leggendari per diventare potente come un dio. In ogni fase di gioco ci saranno inoltre grandi sfide e battaglie contro boss globali che saranno affrontati dalle armate di tutti i server. Le battaglie interne al proprio server, invece, avranno luogo il weekend. I Lord più potenti, inoltre, potranno mostrare le proprie fedeli cavalcature all’interno di gare che si terranno dal venerdì alla domenica. Dragon Lord ha una grande community alle spalle e si potranno sempre trovare dei veri compagni d’armi, pronti ad aiutarvi!