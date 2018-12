Dragon Quest XI S: un video di gameplay per la versione Switch

Dragon Quest XI è l’ultimo capitolo dell’omonima saga JRPG di Square Enix, uscito su PlayStation 4 e PC lo scorso settembre. Apprezzato da critica e fan, il gioco è ancora in attesa della propria versione “gemella”: Dragon Quest XI S per Nintendo Switch. Il titolo è stato il primo a essere annunciato per la console della casa di Kyoto, quando ancora non se ne conosceva il nome ufficiale e tuttio la definivano “Nintendo NX”.

Da allora non è stato mostrato alcunché dell’opera, ma finalmente Square Enix ha condiviso, come promesso, un filmato durante il Jump Festa. Come possiamo vedere poco sotto, è molto simile alla versione PlayStation 4, con forse qualche limite in più sulla qualità delle texture, delle ombre e del sistema di illuminazione. Senza poter testare il gioco, però, è difficile raggiungere conclusioni definitive.

Al di là di queste considerazioni, non sappiamo molto della versione Switch. Siamo a conoscenza della finestra di lancio giapponese, ovvero un generico 2019, e possiamo sperare che l’uscita occidentale non ritardi particolarmente. Square Enix ha promesso che saranno condivise nuove informazioni sul gioco il primo gennaio 2019.

Come vi abbiamo già detto, Dragon Quest XI è disponibile per PlayStation 4 e PC, ma esiste anche una versione Nintendo 3DS rilasciata solo sul territorio giapponese. La versione Nintendo Switch non sembra variare particolarmente le carte in tavola, sopratutto rispetto alla controparte portatile la quale propone uno stile grafico dedicato, visto l’hardware molto più limitante. Diteci, avreste preferito qualcosa di simile alla versione 3DS su Nintendo Switch?