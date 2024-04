Dragon's Dogma 2 | Come aumentare l'affinità

Quando si interagisce con qualsiasi personaggio NPC in Dragon's Dogma 2, i giocatori avranno l'opportunità di fare loro un regalo. Sebbene per molti personaggi questa funzione non sia la più utile, aumentare l'affinità con alcuni NPC specifici può procurare svariati vantaggi, come regali casuali e sconti nei negozi. In questa guida, dunque, vi spiegheremo come aumentare l'affinità in Dragon's Dogma 2!

Come fare un regalo a un NPC in Dragon's Dogma 2?

Nel momento in cui si fa un regalo, i giocatori possono selezionare qualsiasi oggetto dal loro inventario e consegnarlo all'NPC desiderato. È importante fare attenzione a cosa si dona, poiché queste decisioni sono definitive e l'oggetto verrà perso per sempre dopo essere stato donato.

Quando si parla con un NPC su un argomento non legato a una missione, è possibile scegliere l'opzione "Regala" nell'angolo in basso a destra dello schermo, tramite il pulsante X su Xbox o Quadrato su PlayStation. Questa azione aprirà il menu del giocatore e permetterà di selezionare l'oggetto da regalare. Donare a un NPC uno dei suoi oggetti preferiti lo farà arrossire e fornirà al giocatore punti di Affinità con quel personaggio.

Aumentare l'Affinità può essere vantaggioso e quindi è essenziale sapere quali regali fare ai vari personaggi. Prima di fare un regalo è consigliabile consultare la Storia nel menu principale, nel Registro degli NPC. Qui è possibile trovare il profilo del personaggio in questione e scoprire quali siano i suoi gusti: Interessante, Raro, Bello, Adorabile, Elegante e Costoso.

Interessante Armi, Armature e drop dei mostri di basso livello Raro Drop dei mostri di basso livello (soprattutto nemici di grandi dimensioni) Bello Fiori e minerali estratti Adorabile Fiori e frutta Elegante Pozioni potenti e libri di incantesimi Costoso Pietre preziose e minerali rari

Un altro modo per aumentare l'affinità è completare missioni secondarie: ci sono alcuni NPC con i quali è possibile raggiungere l'affinità massima semplicemente facendo le missioni a loro correlate.

Inoltre, alcuni personaggi specifici (Wilhelmina e Ulrika) richiedono di completare una serie di missioni per loro prima di poter iniziare ad aumentare l'affinità.

Come controllare il livello di affinità in Dragon's Dogma 2?

Non esiste un modo diretto per controllare l'Affinità di un personaggio o quanti punti il giocatore abbia con loro, ma è possibile vedere il numero esatto di NPC con i quali si è arrivati al livello di Affinità massimo tramite l'Archivio Storia. Inoltre, un personaggio con Affinità massima arrossirà più spesso durante le interazioni o permetterà al giocatore di essere tenuti in braccio senza opporre resistenza.

A cosa serve l'affinità in Dragon's Dogma 2?

Lo scopo dell'avere un'alta Affinità può variare da personaggio a personaggio in Dragon's Dogma 2. Ad esempio, se si ha un'alta Affinità con un negoziante, si potrebbe ottenere uno sconto nel loro negozio. Altri NPC, invece, potrebbero lasciare regali per l'Arisen fintanto che quest'ultimo disponga di una casa dove riceverli (a tal proposito, qui trovate una guida su come comprare casa). Inoltre, i personaggi con alta Affinità possono consentire gesti più intimi da parte del giocatore, sebbene ciò abbia poche utilità pratiche.