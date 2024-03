Dragon's Dogma 2 | Come trovare e uccidere il Cavaliere senza testa

La missione di Dragon’s Dogma 2 "Finché morte non ci separi" vi sfida a confrontare il Dullahan, anche conosciuto come il Cavaliere senza Testa, per aiutare il marito di una nobildonna a Vernworth. Per fare ciò, dovete recarvi al Riposo di Illdoe: in questa guida vi spiegheremo dove trovarlo e, soprattutto, come ucciderlo, sbloccando anche il trofeo "Prima che sorga il sole".

Prima di partire, assicuratevi di essere ben equipaggiati con oggetti per ripristinare la vostra salute. Vi consigliamo di utilizzare le vostre ricette per creare alcune pozioni ma anche di acquistare alcuni oggetti dai venditori. Anche se non dovete effettivamente sopravvivere all'intera lotta contro il Dullahan, il tempo che dovete rimanere lì per aiutare Gregor è sufficiente per consumare rapidamente la vostra salute.

Come iniziare la missione "Finché morte non ci separi" in Dragon’s Dogma 2

Potete iniziare "Finché morte non ci separi" in Dragon’s Dogma 2 parlando con Margit, che si trova di fronte alla Casa di Guardia di Vernworth nel Quartiere Nobiliare. È riconoscibile per i suoi capelli bianchi e l'abito rosso. Se non è lì, vi consigliamo di girare per le strade del Quartiere Nobiliare fino a quando un PNG di nome Oswald si avvicina a voi con il racconto di come il marito di Margit, Gregor, sia stato mandato a confrontare il Dullahan. Dopo questo, Margit dovrebbe essere di fronte alla casa. Parlate con lei, e vi indicherà la zona del Riposo di Illdoer, dove Gregor e il Cavaliere Senza Testa vi aspettano.

Posizione del Cavaliere Senza Testa (Dullahan) in Dragon’s Dogma 2

Il Cavaliere Senza Testa si trova al Riposo di Illdoer, nelle Paludi Nebbiose, a ovest di Vernworth, in un'area rappresentata come bianco nuvoloso sulla mappa. È anche a nord-ovest del Villaggio di Harve e direttamente a nord della Caverna di Guerco.

Indipendentemente dall'ora del giorno, in questa zona è sempre buio. Avvicinatevi dalla strada a sudest che conduce nelle Paludi Nebbiose. Vi consigliamo di seguire il sentiero segnato dalle torce fino a trovare un falò; riposare lì, infatti, è una buona idea per avere un solido punto di controllo. Poi, dirigetevi verso il basso lungo la scala che va a nord-ovest. Alla fine di questa scala, un piccolo ponte di legno vi condurrà al Riposo di Illdoer, dove troverete Gregor che combatte il Dullahan. Avvicinatevi e iniziate a combattere il Cavaliere Senza Testa.

N.B.: Se vi imbattete nel Corridoio Strano mentre cercate il Dullahan, ricordatevi che non è la strada corretta per il Riposo di Illdoer. Giratevi e cercate il sentiero segnato dalle torce.

Come sconfiggere il Cavaliere senza testa in Dragon’s Dogma 2

A questo punto, tutto ciò che dovete fare è togliere una barra della salute al Dullahan con l'aiuto di Gregor, dei suoi soldati e dei vostri Pawn.

Non c'è nulla di speciale che dovete fare per sconfiggere il Dullahan se non colpirlo con i vostri migliori attacchi. Poiché avrete l'aiuto di Gregor e di altri PNG, è preferibile rimanere lontani dalla lotta e attaccare a distanza o utilizzare mosse difensive in modo consistente per evitare i danni ingenti che il Dullahan può infliggere con i suoi fendenti di spada. Ricordatevi di continuare a rianimare i vostri alleati e Pedine per mantenere la lotta in corso. Quando il cavaliere perde una barra completa di salute, fuggirà, e avrete salvato Gregor.

Infine, tornate a Vernworth e parlate di nuovo con Margit per darle la buona notizia. In ricompensa, vi darà una spada Virtù d'Acciaio, uno scudo Targa Lucida e 5.000 G.