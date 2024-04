Dragon's Dogma 2, come trovate le camere di Sven

Dragon's Dogma 2 è un gioco ricco di segreti e missioni pochi chiare, tra queste figurano quasi tutte le quest di Sven, un personaggio importantissimo, che tuttavia è celato da una narrazione implicita. Il gioco non ci guida sempre da lui, per questo motivo abbiamo deciso di realizzare questa guida.

Ovviamente non perdetevi tutte le altre guide che abbiamo fatto, attraverso la nostra Guida Completa.

Chi è Sven?

In Dragon's Dogma 2, Sven emerge come una figura chiave nel conflitto politico di Vermund. Figlio della regina reggente Disa, Sven rappresenta il contrario di sua madre. Mentre Disa trama per mantenere il potere, Sven è motivato dalla sua volontà di fare ciò che è giusto per il suo regno. La sua sala nel castello è un luogo di incontro segreto, dove i giocatori possono trovare un alleato prezioso e informazioni cruciali per il loro viaggio.

Dove trovare Sven

Per raggiungere le stanze di Sven, bisognerà avventurarsi tra i corridoi intricati del Castello di Vernworth. Situato al secondo piano, il cammino verso le stanze non è così intuitivo (si trova in un angolo del castello, accanto alla stenze di DISA). Durante il giorno, i giocatori possono facilmente accedere alle stanze, mentre di notte potrebbero aver bisogno di ottenere un set di uniformi da soldato di Vernworth per passare inosservati (ma il nostro suggerimento è di correre a più non posso).

Una volta dentro, i giocatori si troveranno di fronte a Sven, un alleato fondamentale nel loro viaggio per reclamare il trono di Vermund. Il suggerimento è anche quello di guardarsi intorno, visto che ci sono diversi forzieri nella zona.

Ci auguriamo che questa mini-guida vi permetta di trovare Sven senza intoppi. In caso abbiate bisogno di ulteriore aiuto, non esitate a commentare.