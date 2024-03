Dragon's Dogma 2 | Dove trovare Medusa

Siete all'avventura nel mondo di gioco di Dragon's Dogma 2 e volete uno scontro che sia remunerativo? Questa guida è qui per voi! Medusa è un boss segreto, che potrete trovare in una caverna chiamata "Calignious Depths", a sud di Bakbattahl, nella regione desertica a sud del confine. Non appena avrete ottenuto la vittoria, potrete mettere le mani su ben tre trofei: il trofeo di bronzo "Tagliatele la testa!" per la sua decapitazione; il trofeo d'argento "Occhio per occhio" per averla pietrificata ed il trofeo d'argento "Avanti a testa alta" per aver ottenuto una testa di Gorgone intergra.

Nelle righe che seguono, vi indicheremo tutte le informazioni su come ottenere i tre achievement collegati a questo boss.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli sul gioco Capcom, non esitate a consultare la nostra guida completa a Dragon's Dogma 2.

Come decapitare la Gorgone

Innanzitutto, vi consigliamo di dedicarvi a questo obiettivo nei panni del Ladro dato che, in questo modo, sarà molto più semplice tagliare la testa a Medusa. Non appena il combattimento avrà inizio, dirigetevi presso il corpo del mostro, arrampicatevi usando i tasti R2 / RT, raggiungete la testa e iniziate a sferrare attacchi in mischia su di essa; ripetete la procedura ora descritta fino a che non otterrete la vittoria.

Ma come si ottiene una testa di Gorgone integra? In buona sostanza, dovrete decapitare Medusa quando ha ancora molta salute (quando si trova ancora alla prima o alla seconda health bar, per intenderci). Se il boss ha subito troppi danni, otterrete solo la testa di Medusa normale (non integra). Se state giocando su Playstation 5, vi consigliamo vivamente di creare un salvataggio di backup prima di iniziare lo scontro, così da poterlo scaricare e caricare, in modo da riprovare fino a che non otterrete la testa integra. In alternativa, riposate per 14 giorni a Bakbattahl e poi tornate nella caverna: Medusa riapparirà e potrete continuare a provare. Se siete già arrivati al livello 60+ e avete ottenuto le armi migliori, potreste uccidere la Gorgone addirittura in 2 colpi, riducendo tantissimo le possibilità di ottenere la testa integra. In questo caso, il consiglio che abbiamo da darvi è quello di usare l'equipaggiamento più debole possibile, per tagliarle la testa senza danneggiare troppo la sua salute.

In ogni caso, se avete seguito tutte le indicazioni finora elencate, dovreste aver ottenuto il primo ed il terzo trofeo descritti. Se una delle vostre pedine ha raccolto automaticamente la testa di Medusa dal pavimento, vi basterà semplicemente spostarla dal suo inventario al vostro per sbloccare l'obbiettivo.

Come pietrificare Medusa

Non appena avrete ottenuto la testa di gorgone integra, tornata subito a Bakbattahl e collocate l'oggetto nel magazzino, così che non deperisca. Potrete fare quanto ora descritto presso la Locanda del Pellegrino, parlando con il proprietario. Per evitare che l'oggetto di decomponga durante il viaggio di ritorno, vi consigliamo di collocare un Portcrystal a Bakbattahl, così da utilizzare il viaggio rapido.

A questo punto, non dovrete fare altro che far trascorrere 14 notti, così che Medusa possa respawnare nella sua caverna. Il modo migliore e più rapido per fare quanto ora descritto è sfruttare la panchina fuori la Locanda, premendo il tasto TRIANGOLO / Y fino a che non saranno trascorsi i 14 giorni.

Prendete la testa di gorgone integra dal magazzino e dirigetevi presso la caverna dove l'avete sconfitta (e decapitata); non riposatevi e non perdete tempo, così da evitare che l'oggetto deperisca.

Una volta lì, aprite l'inventario, selezionate la testa di gorgone integra e selezionate il comando "Equipaggia": questa azione collocherà l'oggetto sulla vostra cintura. Aprite l'inventario una seconda volta, selezionate nuovamente l'oggetto e stavolta comparirà direttamente il comando "Brandisci", che vi consentirà di usare la testa come arma.

A questo punto, brandite la testa e "mirate" verso la Gorgone che, in poco tempo, si pietrificherà, consegnandovi il trofeo rimanente.

N.B.: come avrete facilmente capito, la testa di Medusa è un oggetto decisamente potente, che vi aiuterà a sconfiggere praticamente qualsiasi nemico (boss compresi) in pochissimo tempo. L'unico inconveniente consiste proprio nel fatto che, con il tempo, la sua efficacia diminuirà, ma potrete sempre ottenerne di nuove sconfiggendo la Gorgone.