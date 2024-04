Dragon's Dogma 2 è un successo incredibile

Capcom ha svelato che Dragon's Dogma 2 ha totalizzato la strabiliante cifra di oltre 2,5 milioni di copie vendute in soli dieci giorni dal suo lancio. Questo risultato ha portato la serie di Dragon's Dogma ad un totale di 10 milioni di copie piazzate, sottolineando il successo travolgente del franchise, partito in sordina e divenuto, passo dopo passo, uno dei brand più amati sul mercato.

Disponibile dal 22 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Dragon's Dogma 2 è stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale, ricevendo voti eccellenti e scalando rapidamente le classifiche di vendita. Il sequel è stato atteso per ben dodici anni dagli appassionati, e sembra proprio che Capcom abbia soddisfatto le aspettative, consegnando un'esperienza di gioco memorabile (seppur con qualche difetto).

I numeri impressionanti confermati da Capcom oggi non sorprendono più di tanto, considerando la qualità indiscussa del gioco e l'attesa dei fan. Dragon's Dogma 2 ha dimostrato di essere in grado di arricchire e migliorare la formula originale sotto ogni aspetto, garantendo ai giocatori un'esperienza di livello, come raccontato nella nostra recensione.

Resta da vedere come Capcom avrà intenzione di espandere il brand, magari con espansioni o addirittura un seguito sul medio periodo. Una cosa è certa: l'azienda ha ben capito l'importanza della qualità nei videogiochi, da Resident Evil a Street Fighter fino ad arrivare a Dragon's Dogma e Monster Hunter, il publisher nipponico sta vivendo una vera e propria golden age.