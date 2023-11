Dragon's Dogma 2, ecco i requisiti di sistema con ray tracing

Dragon’s Dogma 2, l'action-RPG in single player sviluppato e pubblicato da Capcom uscirà il prossimo 22 marzo 2024 su PC, Xbox Series X|S e PS5. A seguito della data di distribuzione, il publisher nipponico ha rilasciato anche i requisiti di sistema PC ufficiali.

Requisiti Minimi PC

Per chi desidera giocare al gioco in modo basilare, ecco cosa serve per soddisfare i requisiti minimi del sistema.

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit) / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) / Windows 11 (64-bit) Processore: Intel Core-i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core-i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB RAM

16 GB RAM Scheda Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8 GB VRAM DirectX: Versione 12

Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Prestazioni: 1080p/30 FPS. Il framerate potrebbe diminuire in scene graficamente intensive.

Requisiti Consigliati PC

Per coloro che mirano a sfruttare al massimo le potenzialità del gioco, ecco i requisiti consigliati del sistema.

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit) / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) / Windows 11 (64-bit) Processore: Intel Core-i7 10700 / AMD Ryzen 5 3600x

Intel Core-i7 10700 / AMD Ryzen 5 3600x Memoria: 16 GB

16 GB Scheda Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700

NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700 DirectX: Versione 12

Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Prestazioni: 2160/30 FPS. Il framerate potrebbe diminuire in scene graficamente intensive.

I requisiti ci sembrano abbastanza in linea con tutte le produzioni Capcom e di conseguenza ci aspettiamo una buona ottimizzazione.