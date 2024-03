Dragon's Dogma 2, il sistema per creare personaggi è pazzesco. Guardate che roba!

Dragon's Dogma 2 sarà lanciato il 22 marzo e includerà uno dei migliori editor per la creazione di personaggi di tutti i tempi. Capcom, infatti, ha rilasciato il suo creatore di personaggi per il gioco di ruolo due settimane prima del lancio completo, e i giocatori lo stanno utilizzando per ricreare personaggi provenienti da opere come Dune, Cyberpunk 2077, Game of Thrones, Elden Ring, God of War e altri ancora.

Questo straordinariamente intricato creatore di personaggi è stato utilizzato, ovviamente, per dare vita a personaggi contestualizzati al gioco, ma con più tempo da dedicarvi durante il fine settimana i giocatori sembrano aver affinato le loro abilità nell'arte di creare personaggi iconici di altre saghe.

Tra questi troviamo anche serie come Game of Thrones, dove l'utente di Reddit chiamato CharacterCreationArt ha condiviso la sua interpretazione di Daenerys Targaryen, che appare praticamente identica alla versione dell'attrice Emilia Clarke del personaggio. Lo stesso si può dire per il personaggio di Dune: Parte 2, Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, creato da SmittenHeart su X/Twitter.

Attingendo a personaggi di altri videogiochi, _Mezuka_ ha condiviso la sua Panam Palmer di Cyberpunk 2077, Mogul162 ha mostrato il suo Patches da Elden Ring e Dark Souls, mentre DaftPower ha presentato il suo Kratos di God of War.

I giocatori hanno anche ricreato Link da The Legend of Zelda, un Dunmer da The Elder Scrolls 5: Skyrim, Leon S. Kennedy da Resident Evil 4, Nick Fury dell'Universo Cinematografico Marvel e Machete di Danny Trejo, tutti visibili nella presentazione sopra.

Alcune interpretazioni più creative includono il fan adorante da The Elder Scrolls 4: Oblivion, Scar de Il Re Leone e Nigel Thornberry de I Rugrats da grandi — anche questi, in qualche modo, risultano incredibilmente accurati.

Insomma, un tripudio di omaggi a tantissime serie. Voi che personaggio creerete su Dragon's Dogma 2?