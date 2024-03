Dragon's Dogma 2 | Le migliori impostazioni per Steam Deck, ROG Ally e Legion GO

Dragon’s Dogma 2 è finalmente arrivato e per quanto le recensioni parlino di una titolo più orientato al rilanciare l’IP di Capcom, rispetto a un vero e proprio sequel, l’aspetto che ha sorpreso maggiormente è la quantità di risorse richieste dalla nuova produzione di Capcom.

Viene da se che se su console il team di sviluppo non è riuscito a superare i 30fps, e su PC stanno per giungere delle patch correttive per stabilizzare il frame rate, come girerà Dragon’s Dogma sulle handheld che hanno invaso il mercato negli scorsi mesi?

Per scoprirlo abbiamo provato il titolo sia su Steam Deck, che su ROG Ally e Legion Go, cercando di fornirvi quelle che, almeno per il momento, sono le impostazioni consigliate per ottenre le migliori performance possibili sulle due categorie di handheld, ovvero quella basa ta su linux di Valve, e quelle basate su Windows di Lenovo e Asus.

Dragon's Dogma 2 | Migliori performance su Steam Deck:

Purtroppo, almeno per il momento, Dragon's Dogma 2 è quasi ingiocabile su Steam Deck e presenta davvero grossi problemi di frame rate. Inoltre, per poterlo avviare, è necessario attivare la modalità Proton Experimental.

In ogni caso, vuoi per una mancanza evidente di ottimizzazione della versione PC, vuoi per dei limiti hardware, al momento Dragon’s Dogma 2 su Steam Deck non raggiunge quasi mai i 20 fps stabili, attestandosi su una forbice che spazia tra i 14 fps e i 17 fps… insomma una presentazione di PowerPoint.

Come attivare Proton Experimental:

Nella libreria dei giochi, passate sopra a Dragon's Dogma 2 e premete il pulsante Menu. Andate su Proprietà, poi su Compatibilità, e selezionate la casella che dice "Forza l'uso di uno specifico strumento di compatibilità Steam Play."

Spuntate quella casella e selezionate Proton Experimental dal menu a discesa.

Migliori Impostazioni per Dragon's Dogma 2 su Steam Deck

Graphics Quality: Custom

Custom Display Mode: Full Screen

Full Screen Screen Resolution: 1280 x 720

1280 x 720 Refresh Rate : 60.00Hz

: 60.00Hz Frame Rate : Max 30 FPS

: Max 30 FPS Vertical Synchronization: Off

Off Dynamic Resolution: Off

Off FidelityFX Super Resolution 3 : Off

: Off DLSS SUPER RESOLUTION : Non disponibile

: Non disponibile DLSS NVIDIA REFLEX LOW LATENCY : Non disponibile

: Non disponibile Upscale Sharpness: Non disponibile

Non disponibile Rendering Mode: Progressive

Progressive Image Quality : 50% (esattamente a metà dello slider)

: 50% (esattamente a metà dello slider) Ray Tracing: Non disponibile

Non disponibile Ambient Occlusion: Off

Off Anti-aliasing: Off

Off Screen Space Reflections: Off

Off Mesh Quality: Min

Min Texture Filtering: Low (Bilinear)

Low (Bilinear) Texture Quality: Low (0 GB)

Low (0 GB) Grass/Tree Quality: Low

Low Resource-Intense Effects Quality: Low

Low Shadow Quality: Low

Low Shadow Cache: On

On Contact Shadows: Off

Off Motion Blur: Off

Off Bloom: Off

Off Depth of Field: Off

Off Lens Flare: Off

Off Lens Distortion: Off

Off Subsurface Scattering: Off

Off Motion Quality: Low

Al momento più di questo, indubbiamente pessimo, risultato non si può ottenere con Steam Deck, ma siamo certi che non appena arriveranno gli aggiornamenti per sitemare il framerate, e l’ottimizzazione, del gioco, la situazione inizierà a migliorare anche se, almeno per il momento, non crediamo che Dragon’s Dogma 2 riceverà tanto presto la celebre spunta verde che ne indica la piena compatibilità con l’handheld di Valve.

Dragon's Dogma 2 | Migliori performance su ROG Ally (Modello Z1 Extreme) e Legion Go:

Discorso decisamente diverso per quanto riguarda, invece, le performance di Dragon’s Dogma 2 con gli handheld che montano un processore Z1 Extreme e girano su Windows.

in questo caso, pur non brillando per un’estrema ottimizzazione, Dragon’s Dogma 2 riesce a mantenersi su una forbice che spazia dai 30 ai 34 FPS, più o meno stabili, in numerose aree, scendendo sui 24/25 nelle aree più affollate o durante i combattimenti più frenetici.

Indubbiamente non si tratta, nuovamente, di un risultati incredibile ma se siete fra i possessori di uno degli handheld di Asus o Lenovo, riuscirete per lo meno a proseguire la vostra avventura in mobilità, seppur con qualche ingombrante compromesso.

Migliori Impostazioni per Dragon's Dogma 2 su Rog Ally (z1 Extreme) / Legion GO

Graphics Quality: Custom

Custom Display Mode: Borderless Window

Borderless Window Screen Resolution: 1280 x 720

1280 x 720 Refresh Rate : 60.00Hz

: 60.00Hz Frame Rate : Max 60 FPS

: Max 60 FPS Vertical Synchronization: Off

Off Dynamic Resolution: Off

Off FidelityFX Super Resolution 3 : Performance

: Performance DLSS SUPER RESOLUTION : Non disponibile

: Non disponibile DLSS NVIDIA REFLEX LOW LATENCY : Non disponibile

: Non disponibile Upscale Sharpness: 60% (una tacca oltre la metà dello slider)

60% (una tacca oltre la metà dello slider) Rendering Mode: Progressive

Progressive Image Quality : 50% (esattamente a metà dello slider)

: 50% (esattamente a metà dello slider) Ray Tracing: Non disponibile

Non disponibile Ambient Occlusion: SSAO

SSAO Anti-aliasing: TAA

TAA Screen Space Reflections: On

On Mesh Quality: Min

Min Texture Filtering: High (ANISO x8)

High (ANISO x8) Texture Quality: High (1GB)

High (1GB) Grass/Tree Quality: Low

Low Resource-Intense Effects Quality: Low

Low Shadow Quality: Low

Low Shadow Cache: On

On Contact Shadows: On

On Motion Blur: On

On Bloom: On

On Depth of Field: On

On Lens Flare: On

On Lens Distortion: On (+chromatic aberration)

On (+chromatic aberration) Subsurface Scattering: Off

Off Motion Quality: High

Oltre a questi settaggi, dovrete assolutamente sfruttare la modalità Turbo di entrambi gli handheld e, nel caso specifico di ROG Ally, scaricare gli ultimi driver messi a disposizione da Asus.

Al momento, inoltre, siamo a conoscenza che AMD ha rilasciato dei driver specifici per Dragon’s Dogma 2 (Radeon 24.3.1) ma al momento non sappiamo quando verranno resi compatibili anche per gli handheld di Lenovo, Asus e Valve.