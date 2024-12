Dragon's Dogma 2: il PSSR rovina l'update su PS5 Pro

Un significativo aggiornamento per Dragon's Dogma 2 su PlayStation 5 Pro offre prestazioni migliorate ma introduce problemi di qualità dell'immagine, come riportato dall'analisi tecnica di Digital Foundry. Il gioco ora utilizza l'upscaling PSSR della PS5 Pro per generare un'immagine più nitida e fluida, con un sostanziale aumento delle prestazioni rispetto alla PS5 base. Tuttavia, l'implementazione del PSSR causa alcuni effetti collaterali negativi sulla qualità visiva.

L'aggiornamento per PS5 Pro aggiunge una nuova modalità "bilanciata" alle esistenti modalità performance e qualità grafica, dove la principale differenza tra le tre opzioni è la risoluzione interna: 720p per la modalità performance, 1080p per quella bilanciata e 1440p per la modalità qualità. Tutte vengono poi ricostruite a 4K tramite PSSR.

Rispetto alla PS5 standard, la PS5 Pro offre un significativo aumento del frame rate in tutte le modalità, con un miglioramento fino al 40% in alcuni casi. La modalità performance ora riesce a mantenere i 60fps nella maggior parte delle situazioni, risolvendo una criticità della versione base. La modalità bilanciata offre un buon compromesso tra prestazioni e qualità visiva, soprattutto su display con VRR.

Nonostante ciò, l'utilizzo del PSSR causa alcuni problemi alla qualità dell'immagine. In particolare, si notano artefatti e sfarfallii su elementi fini come l'erba e le foglie, soprattutto nella modalità performance a 720p. Anche l'illuminazione globale in ray tracing soffre di disturbi e flickering su PS5 Pro.

Oltre alle modifiche alla risoluzione e all'upscaling, la maggior parte delle impostazioni grafiche rimane invariata tra PS5 e PS5 Pro. Texture, ombre e distanza di visualizzazione della vegetazione sono identiche. Si notano però alcune piccole differenze: l'occlusione ambientale appare leggermente diversa su PS5 Pro, le ombre hanno bordi più definiti ma più rumorosi su PS5 Pro e il ray tracing può essere attivato/disattivato in tutte le modalità su PS5 Pro, offrendo maggiore personalizzazione.

La distanza di visualizzazione dei personaggi non giocanti nelle città rimane purtroppo invariata, un aspetto che avrebbe potuto beneficiare della potenza aggiuntiva della PS5 Pro. In termini di prestazioni, la PS5 Pro offre un netto miglioramento:

Modalità qualità: 40-55 fps contro 30-45 fps della PS5 base

Modalità performance: 55-105 fps sbloccati, permettendo 60 fps stabili nella maggior parte dei casi

Modalità bilanciata: 48-60 fps, ideale per display VRR

Per chi non dispone di un display VRR, la modalità performance è consigliata per mantenere i 60 fps più stabilmente possibile. Chi ha un display VRR può invece optare per la modalità bilanciata, che offre un buon compromesso tra prestazioni e qualità visiva.

Insomma, l'aggiornamento per PS5 Pro di Dragon's Dogma 2 porta indubbi vantaggi in termini di prestazioni, risolvendo uno dei principali problemi della versione PS5 base, ma i problemi di qualità dell'immagine introdotti dall'attuale implementazione del PSSR non possono essere ignorati.

Purtroppo non è presente un'opzione per tornare alle impostazioni della PS5 base. Sarà necessario un ulteriore aggiornamento da parte di Capcom per risolvere questi inconvenienti e sfruttare appieno il potenziale della PS5 Pro, bilanciando prestazioni e qualità visiva.