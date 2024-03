Dramma GTA 6, gli sviluppatori contro la decisione di Rockstar

La decisione dell'azienda di richiedere al personale di tornare in ufficio a tempo pieno per completare lo sviluppo di GTA 6 ha suscitato critiche e polemiche tra gli sviluppatori e il sindacato dei lavoratori.

La scelta di Rockstar di imporre il ritorno in ufficio cinque giorni alla settimana è stata annunciata questa settimana, con l'inizio previsto per aprile. La motivazione fornita dall'azienda riguarda la necessità di portare a termine lo sviluppo di GTA 6, oltre a mitigare le violazioni della sicurezza. Tuttavia, questa mossa non è stata ben accolta dal personale, che ha espresso preoccupazioni riguardo al benessere e alla flessibilità lavorativa.

Il sindacato Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), che rappresenta gli sviluppatori di videogiochi nel Regno Unito, ha criticato pubblicamente Rockstar per questa decisione, pubblicando testimonianze da parte di lavoratori attuali che denunciano l'impatto negativo sulle loro vite personali e professionali.

Secondo l'IWGB, i lavoratori di Rockstar Games nel Regno Unito hanno già espresso il loro dissenso lo scorso anno con una petizione contro il lavoro obbligatorio in ufficio per tre giorni alla settimana. Ora, con l'ordine di tornare in ufficio cinque giorni alla settimana, i lavoratori accusano Rockstar di tradire le promesse fatte in precedenza e di ignorare le loro preoccupazioni riguardanti la salute, le responsabilità di cura e il rischio di sovraccarico lavorativo (crunch).

Alcuni lavoratori hanno dichiarato di aver dovuto spostare le loro vite per allontanarsi dalle sedi degli studi, solo per doverle ora invertire in poche settimane per adattarsi alle richieste di Rockstar. Inoltre, le accuse si estendono alla mancanza di consultazione con il personale e alla mancanza di trasparenza da parte della dirigenza aziendale.

La questione è particolarmente delicata considerando la storia passata di Rockstar Games riguardo al "crunch" e al benessere dei dipendenti durante lo sviluppo di giochi come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Dopo le critiche ricevute per le pratiche di lavoro estremo durante la realizzazione di Red Dead Redemption 2, si pensava che Rockstar avesse apportato cambiamenti alla sua cultura aziendale per evitare situazioni simili in futuro.

Tuttavia, questa recente decisione di obbligare il personale a tornare in ufficio ha riportato alla luce vecchie preoccupazioni riguardanti le condizioni di lavoro nell'azienda. La dirigenza di Rockstar Games non ha ancora commentato pubblicamente la questione, ma i lavoratori chiedono un dialogo aperto e un'attenzione maggiore alle loro esigenze e al loro benessere.