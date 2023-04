Uno dei giochi più popolari di aprile, tanto da essere ai primi posti della classifica Steam, è Dredge, titolo single-player incentrato sulla pesca. Ebbene, se anche voi volete salire sulla cresta dell’onda di quest’opera incredibilmente rilassante e coinvolgente sarete felici di sapere che potete trovare la Deluxe Edition per PlayStation 5 a soli 29,99€ su Amazon!

La Deluxe Edition, oltre al gioco base, include tantissimi contenuti interessanti, tra cui un poster, la colonna sonora ufficiale, un set di sticker, un artbook e delle ricompense che potrete riscattare in-game. Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima e proprio per questo le scorte potrebbero esaurire velocemente; vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile.

In Dredge dovrete pilotare un peschereccio per esplorare svariate isole remote, ognuna con abitanti da conoscere, animali da scoprire e storie da portare a galla — in tutti i sensi —. La maggior parte del tempo la passerete però in mare aperto, pescando e vendendo poi il vostro bottino alla gente del posto con l’obiettivo di migliorare la nave e raggiungere così luoghi ancora più sperduti.

Il mare nasconde però molto più che semplicemente i pesci e per questo dovrete perlustrare i fondali alla ricerca di intriganti tesori nascosti. Così facendo completerete missioni e potrete sbloccare nuove strane abilità, con le quali riuscirete ad affrontare i pericoli che insorgono al calare del sole.

Dredge è un’opera veramente interessante che vi coinvolgerà sin dal primo minuto di gioco, quindi non possiamo che consigliarvela, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata alla Deluxe Edition. Inoltre, se volete saperne di più prima di decidere se acquistarlo o meno di invitiamo a leggere la nostra recensione.

